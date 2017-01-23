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Причины возгораний смартфонов Galaxy Note 7 объявила южнокорейская компания Samsung. Согласно докладу, телефоны загорались из-за дефектов аккумуляторов и недочетов при сборке. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

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Кроме этого, сообщается, что представители компании извинились перед своими покупателями и партнерами. Они также обещали, что больше таких проблем не возникнет.

Ранее сообщалось, что указанные смартфоны после ряда происшествий были отозваны из продаж. Такой шаг привел к многомиллионным убыткам компании.