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Причины возгораний смартфонов Galaxy Note 7 объявила южнокорейская компания Samsung. Согласно докладу, телефоны загорались из-за дефектов аккумуляторов и недочетов при сборке. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
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Кроме этого, сообщается, что представители компании извинились перед своими покупателями и партнерами. Они также обещали, что больше таких проблем не возникнет.
Ранее сообщалось, что указанные смартфоны после ряда происшествий были отозваны из продаж. Такой шаг привел к многомиллионным убыткам компании.
Комментарии
Моё мнение – Самсунгу и Южной Корее капец, нет не сразу, постепенно в ближайшие 5-10 лет. Вы думаете я спешу и преувеличиваю с выводами? Вы думаете они оправятся? Скорее всего нет… Всё на много серьезнее, одним ударом пяток шаров в лузу – элита по-другому не работает. Самсунг – это только один внешний видимый шарик. Есть и другие…
http://ruslanbah.ru/samsungu-kapets-yuzhnoj-koree-kapets-po-finskomu-stsenariyu/
Однозначно-главная причина возгарания-Путин и его хакеры!