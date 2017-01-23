Фото: vk.com/barneos22

Автобус и грузовой автомобиль не поделили узкую дорогу в Барнауле в понедельник, 23 января.

О ДТП информирует очевидец в паблике Barnaul 22. "Взлетная, 36, притерлись", – говорится в сообщении.

Судя по снимкам с места событий, транспортные средства столкнулись бортами. Вероятно, существенных повреждений ни автобус, ни грузовик не получили.