Фото: vk.com/barneos22
Автобус и грузовой автомобиль не поделили узкую дорогу в Барнауле в понедельник, 23 января.
О ДТП информирует очевидец в паблике Barnaul 22. "Взлетная, 36, притерлись", – говорится в сообщении.
Судя по снимкам с места событий, транспортные средства столкнулись бортами. Вероятно, существенных повреждений ни автобус, ни грузовик не получили.
Комментарии
Может не смогли разъехаться из-за неудовлетворительной работы городских служб!!!
Автобус виноват. с его стороны препятствие, должен был уступить. стащило наверное с обочины.
пробочка наверное собралась
Надо просто улицу чистить нормально, а не просто снег на обочину сдвигать, который в итоге начинает скапливаться на проезжей части, тем самым уменьшая ее.
Да и время для большегрузов можно бы расписать, особенно красиво эти сараи смотрятся в час пик.
Огромный, прям. Будто БелАЗ какой. Обычная фура. Дорога слишком узкая для них двоих, вот и все.
110 ходит по взлетной
Две Оки разошлись бы с огромным интервалом. Те, кто чистят на автомобили типа "Камазы" и не рассчитывали
Для 110-го сделали идиотский маршрут петляет по городу, в итоге не поездка, а экскурсия по заснеженным дорогам!
Из за этой стройки там постоянно грузовики стоят не проехать! Вообще ужасно просто! Все снегом завалень на обочину сгребут дороги узкие! Просто позор!!!