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Девятнадцать многоэтажных домов взорвали за десять секунд в китайском городе Ухань, который находится в провинции Хубэй в центральной части страны. Об этом пишет РИА Новости.
Отметим, что для того, чтобы взорвать все эти конструкции, рабочим понадобилось пять тонн тротила. Постройки занимали площадь в 150 тысяч квадратных метров. Тротил положили в 120 тысяч мест в зданиях.
Теперь на этом месте будет построен бизнес-квартал, где появится небоскреб высотой 707 метров.
Комментарии
Масштабно)
один не упал
И всего-то 5 тонн. Главное правильно распределить...
Теперь пол города без стекол, просто прекрасно
гость - 12:44 Вы не правы. Взрыв 5 тонн в одном месте, то да - половина города без стекол, а так как взрыв рассредоточен в 120 тысяч мест в зданиях, то мощность взрыва ослаблена примерно во столько же раз...
23.01.2017 13:10 - гость -
Стекла лопаются от звуковой волны. А здесь их одновременно, как вы написали 120 тысяч.
У них что избыток жилого фонда? Их вроде бы не мало,хотят всех в БЦ расселить.