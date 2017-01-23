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Девятнадцать многоэтажных домов взорвали за десять секунд в китайском городе Ухань, который находится в провинции Хубэй в центральной части страны. Об этом пишет РИА Новости.

Отметим, что для того, чтобы взорвать все эти конструкции, рабочим понадобилось пять тонн тротила. Постройки занимали площадь в 150 тысяч квадратных метров. Тротил положили в 120 тысяч мест в зданиях.

Теперь на этом месте будет построен бизнес-квартал, где появится небоскреб высотой 707 метров.