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В СМИ появилась неофициальная информация относительно того, какие новинки появятся у нового смартфона IPhone 8. Как пишет Daily Mail, этот гаджет сможет различать лица и жестикуляцию владельцев при использовании инфракрасного и лазерного датчиков. Об этом сообщает портал rusargument.ru.

Между тем сами представители корпорации Apple пока никак не комментируют ни внешний вид устройства, ни технические характеристики.

Ранее СМИ писали, что в этот раз Apple пропустит выпуск iPhone 7s и сразу выпустит IPhone 8.