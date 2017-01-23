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Рубль между льдом и пламенем: что будет с курсом национальной валюты?

, ИА "Амител"
Рублю прогнозируют период позитивных ожиданий

Фото: gomin.com.ua

Рублю прогнозируют период существования между льдом и пламенем с перевесом ожиданий относительно курса национальной валюты в позитивную сторону.

"Сегодня рубль будет находиться между двух огней. Или, лучше сказать, между льдом и пламенем", – цитирует news.rambler.ru финансового аналитика Бориса Белкина.

Эксперт склонен считать, что неким "согревающим огнем" для рубля является цена на нефть, укрепившаяся выше 55 долларов за баррель на первых итогах соблюдения соглашения по сокращению добычи.

Впрочем, другая тенденция завязана на инаугурации президента США Дональда Трампа и его словах, которые могут укрепить доллар.

"Впрочем, ожидания, связанные с последней новостью, все-таки относительно позитивные для рубля. Во-первых, потому что они завязаны на отмену санкций, которую самые нетерпеливые предрекают во втором-третьем кварталах года, а умеренные оптимисты переносят на 2018 год", – отмечает издание.

Между тем официальный курс доллара США на 23 января по итогам торгов Московской биржи составил 59,67 рубля. Американская валюта укрепилась на 32 копейки. Курс евро также показал рост на 55 копеек, достигнув 63,73 рубля.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.01.2017 13:00
CALIBR

"Мировая экономика рухнет в случае сохранения цены на нефть на уровне 80 долларов за баррель", - кто сказал ?

* тест для местных аналитеГов типа пожирателя эклеров ,ека.

0  0
23.01.2017 13:03
- гость -

23.01.2017 13:00 CALIBR

Можно подумать мировая экономика сейчас процветает. Речь Трампа не хватило ума внимательно послушать?

0  0
23.01.2017 13:11
CALIBR

А у тебя ума не хватило увидеть разницу между "рухнет" и "процветает" ? * давай второй подход.

0  0
23.01.2017 13:17
- гость -

CALIBR зарегистрированный 23 января 2017 г. 13:00

Чудо в перьях, ты передергиваешь. Сказано было не так.

0  0
23.01.2017 13:22
йозеф г.

- гость - 23 января 2017 г. 13:17 Босян, почему ты ушёл в глубокое подполье? Почему в открытую перестал работать?)

0  0
23.01.2017 13:34
CALIBR

Он ушёл в подполье накануне голосовалки за Трампа , видно перескакал в пылу-угаре , а потом смылся , понимая, что на смех подкинут пару раз, а ловить не станут. ) Сейчас морщит другую "правду" - что всегда взвешенно относился к этому кандидату.

0  0
23.01.2017 13:37
- гость -

23.01.2017 13:22 йозеф г.

А ты почему не светишься, особенно по вечерам?

0  0
23.01.2017 13:38
- гость -

23.01.2017 13:17 - гость -

Тоже заметил, Казя еще слова все переврал

0  0
23.01.2017 13:43
CALIBR

Ты сам у себя заметил ?

0  0
23.01.2017 13:46
йозеф г.

- гость - 23 января 2017 г. 13:37 А ты почему не светишься, особенно по вечерам?

свечусь иногда, под другим ником)

0  0
23.01.2017 13:46
- гость -

Казя, ты как к Трампу относишься?

0  0
23.01.2017 13:55
CALIBR

Тут вон оно чЁ : гамбийский друг России , после убедительного предложения )содружества африканских государств отдать бразды правления выигравшему депутату от оппозиции ,смылся из страны со всей казной.

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме, проигравший на выборах 1 декабря оппозиционеру Адаме Бэрроу, покинул страну, забрав с собой 11,4 миллиона долларов из государственной казны, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на агентство Associated Press. Во время своих последних часов пребывания у власти Джамме также вывез из страны предметы роскоши и дорогие автомобили с помощью грузового самолета, заявил советник нового лидера Гамбии Маи Ахмад Фатти. "Гамбия в состоянии финансовой катастрофы. Государственная казна практически пуста. Это факт, который подтвердили специалисты", - заявил Фатти, отметив, что стране был нанесен огромный урон, а в распоряжении новых властей - минимальные ресурсы. (с)

Ура-пацриоты : язык поднимется его назвать предателем своего народа ,как С.Шубенкова ,или скромно промолчите?

0  0
23.01.2017 14:16
- гость -

Казя, в тех местах по другому не бывает. Он всё равно культурнее тебя, потому что ты везде оставляешь только срач.

0  0
23.01.2017 14:27
- гость -

CALIBR зарегистрированный 23 января 2017 г. 13:55

С какого перепуга Яйя Джамме стал другом России? Ты перепутал, чудо в перьях, он друг твоего Обамы.

0  0
23.01.2017 14:28
Геноцид Эклеров

зачем здесь Гамбия? с какого перепуга бывший президент Гамбии "друг России"? причём здесь Шубенков?

какая у всего этого бреда может быть логика? какая причинно-следственная связь? сабж вообще про перспективы курса рубля относительно доллара...

0  0
23.01.2017 14:37
- гость -

Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 14:28

У чуда в перьях приход.

0  0
23.01.2017 14:55
- гость -

С момента начала свободного обращения доллара рубль только падал. В 98ом даже три нуля убрали. Так что никакого позитива в ближайшей перспективе.

0  0
23.01.2017 15:04
- гость -

Доллар с самого начала падает по отношению к золоту. И что?

0  0
23.01.2017 15:05
CALIBR

Троллёнышу 14:27 +++++++++++ МОСКВА, 8 Сентября 2016, 14:33 — REGNUM Сегодня, 8 сентября, военные ведомства России и Гамбии заключили соглашение о военном сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Гамбии генерал-лейтенант Усман Барджи, сообщили в Минобороны РФ. С врагами договор о сотрудничестве подписывается ? * Перо в "чуде"? Можно вынимать ...

0  0
23.01.2017 15:11
Нюша

Калибр,я от Ваших постов -в -эксстази,давайте,я Вас утешу собой,проигрыш старой ,злой,антироссийской бабки!

0  0
23.01.2017 15:13
CALIBR

Нюша , при на другую ветку Алёной , я тебе отписался там. * переобуться не забудь.

0  0
23.01.2017 15:14
- гость -

23.01.2017 15:05 CALIBR

И какое отношение это имеет к рублю и бежавшему экс-президенту? Вы договаривайте свою глубокую мысль, иначе читатели вас не понимают. )

0  0
23.01.2017 15:23
CALIBR

- гость - 23 января 2017 г. 15:14 +++++++++++++++ Вы свой "ум ,честь и совесть" обратите в сторону троллей и флудеров , а может даже и в свою. Есть желание дискутировать - логиньтесь,нет - бегом за Нюшей,не забыв переобуться на ходу )

0  0
23.01.2017 15:55
An Vlad

А вот это повод задуматься, ну или по крайней мере держать ухо востро: рублю на этой неделе поддержку может оказать начавшийся налоговый период. Активность иностранных спекулянтов также может сыграть на руку. Рекордные 6 649 контрактов — такова чистая длинная позиция спекулянтов (против чистого шорта хеджеров) по рублю на бирже в Чикаго, согласно данным CFTC. По мнению Bank of America Банк России не начнет покупать валюту в резервы до того момента, пока не возобновит процесс снижения ставок, а этого не стоит ждать до февраля-марта. ING также предвидит, что рубль скоро протестирует локальные максимумы. http://www.forexpf.ru/news/2017/01/23/bbi2-u-rublya-vse-khorosho-vse-spekulyanty-stavyat-tolko-na-rost.html

0  0
23.01.2017 16:21
- гость -

Стабильная ситуация уже месяца три

0  0
23.01.2017 17:37
- гость -

Казимир огорчается когда рубль крепнет и наоборот.

0  0
23.01.2017 19:35
kazah

Есть желание дискутировать - логиньтесь -------------------------------------------------------------- Ну-ну, свежо предание...Помнится этот персонаж заявил что ему фиолетово на мое мнение, так что логин видимо не при делах. Просто желчеизлияние не знает границ. PS уважаю мнение всех комментаторов независимо от наличия/отсутствия регистрации

0  0
23.01.2017 20:08
CALIBR

НИК ваш ни о чём не говорит : без года неделя,подсвеченным пишетесь на раз-два и обчёлся,а значит больше - под анонимом шакалите ,судя по тону.

0  0
23.01.2017 20:33
CALIBR

PS уважаю мнение всех комментаторов независимо от наличия/отсутствия регистрации +++++++++++ «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать»... * у Вольтера это звучало гораздо убедительней , у вас же - декларирование уважения , опровергнутое самим же.

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23.01.2017 21:06
An Vlad

Казимир огорчается когда рубль крепнет и наоборот. ------------------------- Когда рубль крепчает огорчаются абсолютно все, кто занимается реальным сектором экономики. Абсурд конечно, но в условиях нынешней кредитно-финансовой политики Путена по другому никак.

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