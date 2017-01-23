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Рублю прогнозируют период существования между льдом и пламенем с перевесом ожиданий относительно курса национальной валюты в позитивную сторону.

"Сегодня рубль будет находиться между двух огней. Или, лучше сказать, между льдом и пламенем", – цитирует news.rambler.ru финансового аналитика Бориса Белкина.

Эксперт склонен считать, что неким "согревающим огнем" для рубля является цена на нефть, укрепившаяся выше 55 долларов за баррель на первых итогах соблюдения соглашения по сокращению добычи.

Впрочем, другая тенденция завязана на инаугурации президента США Дональда Трампа и его словах, которые могут укрепить доллар.

"Впрочем, ожидания, связанные с последней новостью, все-таки относительно позитивные для рубля. Во-первых, потому что они завязаны на отмену санкций, которую самые нетерпеливые предрекают во втором-третьем кварталах года, а умеренные оптимисты переносят на 2018 год", – отмечает издание.

Между тем официальный курс доллара США на 23 января по итогам торгов Московской биржи составил 59,67 рубля. Американская валюта укрепилась на 32 копейки. Курс евро также показал рост на 55 копеек, достигнув 63,73 рубля.