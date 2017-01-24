Вторник, 24 Январь, 14:05

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,5
€ 63,94
Brent
$ 51,5
-9°
Обь
38см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае-2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

В Барнауле проходят занятия бальными танцами для взрослых

, ИА "Амител"
Танцевальная студия DSC приглашает всех желающих научиться танцевать

Люди приходят в танцевальную студию по разным причинам. Кто-то за компанию, кому-то нравится сам процесс занятий, кто-то хочет познакомиться с партнером противоположного пола, а кто-то желает поправить собственное здоровье. Студия DSC приглашает желающих любых возрастов заняться бальными танцами, найти новых друзей и просто наполнить свою жизнь новыми красками.

Занятия танцами – это самый красивый и полезный для тела и здоровья вид спорта. Согласитесь, зачастую мы проводим свободное время, находясь дома на диване за просмотром любимых фильмов и сериалов. От такого времяпрепровождения тело становится менее гибким, фигура перестает радовать манящими изгибами, либидо начинает стремительно падать вниз. Если ежедневно посвящать танцам хотя бы по 20 минут, то наш организм получит мощнейшую физическую и эмоциональную подпитку.

Студия DSC предлагает взрослым людям освоить танцевальные стили разных народов мира: бальные танцы, ча-ча-ча, самбо, латиноамериканские и многие другие. Для этого стоит лишь позвонить и записаться на курсы, где опытные преподаватели смогут быстро научить вас понимать музыку и свое тело. Особой популярностью пользуются классические стили. Это парные танцы, главное в которых — взаимодействие между двумя танцорами. Они не только полезны для здоровья, но и способны научить культуре взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Занятие бальными танцами может заменить долгие и изнуряющие упражнения в тренажерном зале. В отличие от фитнес-клуба, при занятии танцами все мышцы работают одновременно, плюс занятия проходят в непринужденной обстановке и под приятную музыку.

Учиться танцевать — занятие не самое простое, но, безусловно, одно из самых приятных. Начать никогда не поздно, не важно, сколько вам лет, какого вы пола или какая у вас фигура. Танец — это искусство, которое подвластно каждому.

Узнать подробную информацию о студии DSC можно на сайте dancestudio22. Танцевальная студия DSC находится по адресу: ТД "Ультра", 4 этаж. Телефон для связи: 720-700.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:54
Польша обнародовала секретный документ о переходе к пророссийской политике 0
13:51
Вице-премьер рассказал о новых правилах кредитования алтайских аграриев 1
13:40
Какой тарифный план оплаты проезда в транспорте для вас выгоден? Опрос 4
13:31
Каким будет паводок в Алтайском крае? Прогноз от Александра Люцигера 2
13:22
Конюхов и Чилингаров установят российский флаг на дне Марианской впадины 26
13:13
Ветер и сильный снег: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 0
13:07
"Наш мусор, и нам им заниматься" – губернатор о полигоне ТБО в Барнауле 4
12:53
Испуганный билетер пропустил 160 тысяч иностранцев в японский парк 0
12:42
Все бесхозные сети Алтайского края может взять на себя МРСК Сибири 5
12:33
Алтайские аграрии из-за роста акцизов начали запасаться топливом 4
12:22
СК возбудил уголовное дело после ночного исчезновения жителя Славгорода 0
12:15
СМИ сообщили о размещении Китаем межконтинентальных ракет у границ России 26
12:02
Нарушения найдены при строительстве второй очереди барнаульской "Галактики" 5
11:52
Создатели объявили название восьмого эпизода "Звездных войн" 0
11:41
Когда и где состоится жеребьевка финальной части ЧМ по футболу 2018 года? 1
11:32
Власти Барнаула намерены открыть на базе "Родины" музей кинематографии 9
11:21
Неустановленный трамвай сбил девушку-подростка в Барнауле 19
11:16
США перевели Палестине $221 млн в последние часы президентства Обамы – СМИ 6
11:07
Все вычистят: сити-менеджер Барнаула найдет управу на управляющие компании 24
10:54
Россия попала в тройку стран с самым дешевым мобильным интернетом 11
10:36
Действующий полигон ТБО в Барнауле может работать еще 15 лет – Дугин 6
10:28
Минкультуры намерено в 1,5 тыс. раз увеличить сборы с голливудских фильмов 3
10:14
Какие фильмы в 2016 году номинировали на премию "Золотая малина"? 0
10:06
Трасса Змеиногорск – Рубцовск остается перекрытой в Алтайском крае 0
10:00
В Барнауле проходят занятия бальными танцами для взрослых 0
09:53
Путин одобрил выделение прибыльных маршрутов самолетам производства России 39
09:41
Хоккейный клуб "Алтай" на своем льду переиграл "Чебоксары" 0
09:28
Второй жертвой жуткой аварии на алтайской трассе стала жена водителя 16
09:19
Загоревшийся дом в Барнауле тушили 36 человек 0
09:09
Два человека погибли при крушении частного самолета в американском Тусоне 0
08:58
Советник Трампа призвал арестовать Мадонну за угрозы о взрыве 18
08:45
Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина" 1
08:29
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 24 января 0
08:14
Взрыв прогремел в жилом комплексе в Лондоне. Видео 0
07:33
Будни барнаульского Арбата: чем живет будущая пешеходная улица. Фото 27
07:04
Алтайский край "потерял" несколько тысяч избирателей с последних выборов 5
06:32
Двухквартирный особняк продают в центре Барнаула за 29 млн рублей 15
06:01
Алтайский край в 2017 году может пережить нашествие саранчи 11
05:06
Снег, метели и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае 24 января 0
04:05
Крестный ход пройдет в Барнауле в Татьянин день 3
03:06
Джеймс Кэмерон и автор "Дэдпула" снимут нового "Терминатора" 3
02:08
Стремительный всплеск рождаемости зафиксировали в Китае 0
01:23
Названы лучшие игры 2016 года 0
00:03
Говорить о президентских выборах 2018 года рано – Песков 20
23:04
Убившая девочку няня из Узбекистана направлена на принудительное лечение 3
22:53
Авария с погибшими произошла на трассе в Алтайском крае 2
22:04
Водитель Mercedes погиб после столкновения с лошадью в Горном Алтае 1
21:03
Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа согласовывается 4
20:01
Пенсии пожилым людям в России повысят с 1 февраля на 5,4% 4
19:50
ГИБДД: восемь пешеходов сбили на улицах Барнаула в минувшие выходные 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.