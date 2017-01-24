Люди приходят в танцевальную студию по разным причинам. Кто-то за компанию, кому-то нравится сам процесс занятий, кто-то хочет познакомиться с партнером противоположного пола, а кто-то желает поправить собственное здоровье. Студия DSC приглашает желающих любых возрастов заняться бальными танцами, найти новых друзей и просто наполнить свою жизнь новыми красками.

Занятия танцами – это самый красивый и полезный для тела и здоровья вид спорта. Согласитесь, зачастую мы проводим свободное время, находясь дома на диване за просмотром любимых фильмов и сериалов. От такого времяпрепровождения тело становится менее гибким, фигура перестает радовать манящими изгибами, либидо начинает стремительно падать вниз. Если ежедневно посвящать танцам хотя бы по 20 минут, то наш организм получит мощнейшую физическую и эмоциональную подпитку.

Студия DSC предлагает взрослым людям освоить танцевальные стили разных народов мира: бальные танцы, ча-ча-ча, самбо, латиноамериканские и многие другие. Для этого стоит лишь позвонить и записаться на курсы, где опытные преподаватели смогут быстро научить вас понимать музыку и свое тело. Особой популярностью пользуются классические стили. Это парные танцы, главное в которых — взаимодействие между двумя танцорами. Они не только полезны для здоровья, но и способны научить культуре взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Занятие бальными танцами может заменить долгие и изнуряющие упражнения в тренажерном зале. В отличие от фитнес-клуба, при занятии танцами все мышцы работают одновременно, плюс занятия проходят в непринужденной обстановке и под приятную музыку.

Учиться танцевать — занятие не самое простое, но, безусловно, одно из самых приятных. Начать никогда не поздно, не важно, сколько вам лет, какого вы пола или какая у вас фигура. Танец — это искусство, которое подвластно каждому.

Узнать подробную информацию о студии DSC можно на сайте dancestudio22. Танцевальная студия DSC находится по адресу: ТД "Ультра", 4 этаж. Телефон для связи: 720-700.