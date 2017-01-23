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18 человек погибли, еще около 50 пострадали из-за торнадо, разбушевавшегося на юге США. Кроме этого, порядка 15 человек погибли от смерча в Джорджии, четверо – в Миссисипи. Об этом пишет "Интерфакс".

По данным издания, ветер разрушил дома, повалил деревья, порвал линии ЛЭП. При этом нормализации погодных условий пока не предвидится. По данным синоптиков, в Миссисипи, Флориде и Алабаме ожидаются новые торнадо, ветер до 70 км/час, ливни и град.

Издание также пишет, что режим ЧП уже введен в Джорджии. Президент США Дональд Трамп заявил, что окажет помощь всем пострадавшим.

Смерч (или торнадо) — атмосферный вихрь (гидродинамика), возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.