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Лига "КВН-Алтай" по итогам Сочинского фестиваля подтвердила статус Региональной лиги МС КВН. Отметим, что до этого ходили слухи, что Александр Масляков намерен серьезно упразднить региональные лиги. Однако в последний день фестиваля стало известно, что алтайским любителям игры не стоит переживать по поводу статуса лиги.

При этом ранее стало известно, что восьми командам, выступающим в официальной лиге "КВН-Алтай", не удалось пройти во второй тур на XXVIII Международном зимнем фестивале "КиВиН 2017", который проходил в Сочи с 10 по 23 января.

В целом, некоторые команды выступили в первом туре фестиваля довольно удачно. Например, на сайте игры каждое выступление оценивалось по пятибалльной системе. Команды "Первый космонавт" и "КузГТУ" получили по 3,5 балла, а их шутки были с аплодисментами приняты зрителями. Однако этого им не хватило, чтобы пройти во второй тур и претендовать на попадание в элитные лиги КВН. В прошлом году, например, "Первый космонавт" дошел до второго тура, по итогам которого получил право выступать в Первой лиге.

Однако по итогам первого тура барнаульские коллективы "Невпопад", "Первый космонавт", а также "КузГТУ" и "Сборная НГУ", представляющие Лигу "КВН-Алтай", получили повышенный рейтинг и имеют право претендовать на выступление в Центральной лиге. Скорее всего, в Лиге "Сибирь" или "Азия".

Новый сезон Лиги "КВН-Алтай" стартует уже 25 февраля музыкальным фестивалем. Четвертьфинальные встречи пройдут 25 марта и 21 апреля.