Понедельник, 23 Январь, 13:24

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,67
€ 63,73
Brent
$ 51,5
-0°
Обь
39см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Уголовное дело Андрея Арестова
Новости

Александр Масляков не стал лишать Лигу "КВН-Алтай" официального статуса

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Новый сезон начнется уже 25 февраля

Фото: Geometria.ru

Лига "КВН-Алтай" по итогам Сочинского фестиваля подтвердила статус Региональной лиги МС КВН. Отметим, что до этого ходили слухи, что Александр Масляков намерен серьезно упразднить региональные лиги. Однако в последний день фестиваля стало известно, что алтайским любителям игры не стоит переживать по поводу статуса лиги.

При этом ранее стало известно, что восьми командам, выступающим в официальной лиге "КВН-Алтай", не удалось пройти во второй тур на XXVIII Международном зимнем фестивале "КиВиН 2017", который проходил в Сочи с 10 по 23 января.

В целом, некоторые команды выступили в первом туре фестиваля довольно удачно. Например, на сайте игры каждое выступление оценивалось по пятибалльной системе. Команды "Первый космонавт" и "КузГТУ" получили по 3,5 балла, а их шутки были с аплодисментами приняты зрителями. Однако этого им не хватило, чтобы пройти во второй тур и претендовать на попадание в элитные лиги КВН. В прошлом году, например, "Первый космонавт" дошел до второго тура, по итогам которого получил право выступать в Первой лиге.

Однако по итогам первого тура барнаульские коллективы "Невпопад", "Первый космонавт", а также "КузГТУ" и "Сборная НГУ", представляющие Лигу "КВН-Алтай", получили повышенный рейтинг и имеют право претендовать на выступление в Центральной лиге. Скорее всего, в Лиге "Сибирь" или "Азия".

Новый сезон Лиги "КВН-Алтай" стартует уже 25 февраля музыкальным фестивалем. Четвертьфинальные встречи пройдут 25 марта и 21 апреля.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:16
Барнаульский снег на полигоне ТБО будут принимать бесплатно 0
13:06
Александр Масляков не стал лишать Лигу "КВН-Алтай" официального статуса 0
12:50
Торнадо унес жизни 18 человек на юге США 0
12:32
СМИ: IPhone 8 сможет различать лица и жестикуляцию владельцев 1
12:23
Рубль между льдом и пламенем: что будет с курсом национальной валюты? 6
12:19
Барнаульцы приютили "беженку", укравшую у них 320 тысяч рублей 3
12:12
Первое заседание по делу Юрия Денисова перенесли 3
12:04
За что барнаульский "Тальменка-банк" лишили лицензии и что делать его вкладчикам? 12
11:50
Фотоподборка чудо-тварей из морских глубин Земли 1
11:36
19 многоэтажных домов взорвали в Китае за десять секунд. Видео 5
11:26
Что за игра "Исчезновение на 24 часа", в которую играют подростки? 12
11:13
Samsung назвал две причины возгораний Galaxy Note 7 2
11:01
Автобус и огромный грузовик не поделили дорогу в Барнауле. Фото 10
10:49
Нарушение прав граждан усмотрели в антитабачной концепции Минздрава 3
10:34
СМИ: Россия может победить армию Британии за день 61
10:28
"Университет" набрал три очка в матчах против челябинского "Торпедо" 0
10:15
Хакеры опубликовали в Twitter пост о ракетном ударе России по США 12
10:02
Проезд в барнаульских трамваях вновь может подорожать 45
09:44
Пользователи сети поразились роскошному коттеджу Стаса Михайлова 20
09:39
Центробанк отозвал лицензию у барнаульского "Тальменка-банка" 10
09:30
Жилой комплекс "Изумрудный" будет сдан в рекордные сроки 5
09:18
Мадонна заявила, что ее матерные слова о Трампе были вырваны из контекста 21
09:16
Митрополит Сергий освятил храм Иоанна Предтечи в Барнауле. Фото 1
09:00
"Сибирский Кубок 2017" по футболу прошел в Барнауле 2
08:55
21-летнюю девушку убили на Кубани из автомата Калашникова 11
08:41
Начало рабочей недели обернулось для барнаульцев серьезными пробками 11
08:30
Вся правда о сервисе доставки продуктовых корзин "Скатерть-Самобранка" 64
08:22
Где выгоднее и эффективнее разместить рекламу? 0
08:16
Восемь пожарных тушили частный жилой дом в Камне-на-Оби 0
08:00
Правила использования пиротехнических изделий 0
07:46
Мемориальную доску в честь Валерия Метелицы установят в Барнауле 1
07:24
Алтайский край за год сократил госдолг почти на четверть миллиарда рублей 2
07:04
Бизнес-центр "Мир" продают за 68,6 млн рублей в Барнауле. Фото 9
06:43
Американские студенты планируют сварить пиво на Луне 1
06:22
Пропавшую без вести бийчанку со шрамом на запястье ищут волонтеры 1
06:01
Дело Денисова: в Барнауле стартует процесс над бывшим вице-губернатором 1
05:07
Рабочая неделя начинается в Алтайском крае с плюсовой температуры и снега 0
01:04
Порошенко заявил, что отказ от Донбасса не приведет к миру 2
00:01
Саакашвили негодует из-за фотографий в кустах на инаугурации Трампа 75
23:01
Певица Пелагея родила дочь от хоккеиста Ивана Телегина 13
22:09
Глава Минтруда выступил за ограничение наличных расчетов в России 4
21:01
Вторая часть "Непутевых заметок" о Белокурихе вышла на Первом канале. Видео 0
20:35
Дмитрия Медведева оставили во главе "Единой России" 4
20:02
Стивен Болдуин попросил своего брата перестать пародировать Дональда Трампа 0
19:27
Мутко опроверг слухи о том, что глава ФИФА просил его не выдвигаться в РФС 0
19:03
Медведев призвал отказаться от иллюзий по поводу отмены санкций 9
18:35
Троллейбус полностью сгорел в Санкт-Петербурге 0
18:02
Эксперт: зарплата учителей понизилась в 52 регионах России 10
17:32
Барак Обама в первый день после ухода из Белого дома играл в гольф 4
17:01
Похолодание до -18 градусов надвигается на Алтай в ночь на 23 января 0
16:31
Подросток получил смертельное ранение в драке в Комсомольске-на-Амуре 4
16:02
ГИБДД Барнаула проверит, как перевозят пассажиров в автобусе 6
15:30
Около 80 человек отправлены на поиски 10-летнего мальчика на Кубани 0
15:04
Автобус сбил женщину с ребенком в Барнауле 4
14:31
Власти подтвердили данные о самоубийстве гендиретора ФНПЦ "Алтай" 12
14:06
Подписчиков Обамы в Twitter по ошибке добавили на страницу Трампа 5
13:38
Мадонна нецензурно выразилась в адрес Дональда Трампа 24
13:07
Две иномарки столкнулись на ул. Просторной около "Леруа Мерлен" в Барнауле 7
12:34
Автобус с подростками врезался в столб в Италии, есть погибшие 3
12:09
Около 450 алтайских студентов отправятся в "Снежный десант" 27 января 20
11:33
Мелания Трамп сделала первый пост в Twitter, как первая леди 14
11:08
Глава МИДа ФРГ считает, что Трамп положил конец миропорядку XX века 9
10:40
IBU закрыл дела о допинге в отношении почти всех российских биатлонистов 22
10:03
"Первый канал" покажет вторую часть "Непутевых заметок" об Алтайском крае 8
09:40
Рада зарегистрировала законопроект об исключительности украинского языка 36
09:11
Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Индии, есть погибшие 0
08:36
Очевидцы: иномарка влетела в трамвай в Барнауле. Фото 38
08:16
Пользователи соцсетей обсуждают лицо Мишель Обамы на инаугурации Трампа 25
07:34
Золото нации: Центробанк в 2016 году закупил 199 тонн драгоценного металла 8
07:03
Трехкомнатную квартиру продают в центре Барнаула за 11 млн рублей 12
06:32
Метели и гололед обещают в Алтайском крае 22 января 0
06:01
Оборот торговли и общепита упал в Алтайском крае по итогам 2016 года 29
23:18
Иркутская спортсменка в 20-градусный мороз сдвинула два вагона трамвая 10
22:17
Глава Минтруда заявил о снижении реальных пенсий в ближайшие три года 5
21:12
Очевидцы сообщили сразу о двух пожарах в разных местах в Барнауле 3
20:32
Шесть российских бомбардировщиков атаковали объекты ИГ в Сирии 11
19:55
Идею Трампа о ядерном разоружении прокомментировали в Кремле 1
19:28
Минздрав рассказал о снижении числа пьющих и курящих россиян 10
18:58
Новосибирский пенсионер умер во время рыбалки на Оби 2
18:27
Метель и гололедица ждут жителей Алтайского края 22 января 0
17:56
Песков прокомментировал возможность экстрадиции Сноудена 23
17:28
Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ 1
16:59
Пешехода сбила машина на переходе в Барнауле - очевидцы 1
16:27
Медведев подписал план поддержки экономики на 2017 год 7
15:57
Песков заявил, что организация встречи Путина и Трампа займет месяцы 32
15:27
Барнаулец переделал ВАЗ-2101 в вездеход. Фото 3
14:58
Белоруссия продлила действие новых тарифов на транзит российской нефти 0
14:29
США потребовали от Южной Кореи арестовать и выдать брата Пан Ги Муна 0
13:56
Как это было: первая речь Дональда Трампа в качестве президента США. Видео 40
13:27
Пассажирский самолет А329 экстренно сел во Владивостоке 1
12:53
Трамп с супругой станцевали на балу в честь инаугурации. Видео 6
12:26
Раздел об ЛГБТ-сообществе удалили с сайта Белого дома 34
11:52
Бездомный в Бийске ограбил мужчину, пустившего его переночевать 3
11:24
Правительство на 15 лет сохранило Бийску статус наукограда 5
10:53
Трамп частично приостановил выполнение реформы здравоохранения Obamacare 10
10:24
Московские полицейские застрелили угрожавшего взорвать гранату мужчину 1
09:52
Белый дом подтвердил выход США из Транстихоокеанского партнерства 34
09:23
Барнаульский таксист украл у спящего пассажира телефон - МВД 17
08:56
Трамп подписал первые президентские указы 25
08:26
Более 200 человек задержали в Вашингтоне за беспорядки во время инаугурации 23
07:33
Как это было: вспоминаем, каким был предновогодний Барнаул. Видео 0
07:04
Коттедж с дубовыми лестницами продают Барнауле за 17,8 млн руб. Фото 24
06:32
Он непредсказуем: главные политические предпочтения нового президента США 41
06:01
Ремонт барнаульских дорог будут контролировать федеральные власти 2
05:06
Потепление до нуля градусов обещают в Алтайском крае 21 января 0
01:09
Ученые выяснили, из-за чего на Земле появилась любовь 3
00:11
Нужен мальчик: как вес отца влияет на пол будущего ребенка? 10

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.