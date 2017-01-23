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Барнаульские полицейские задержали 23-летнюю жительницу Томской области, которую подозревают в краже у местной семьи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, молодой барнаулец познакомился с подозреваемой в интернете. Она назвала себя "беженкой", которая приехала из другой страны. Парень пригласил ее пожить у него. Девушка прожила неделю в этой семье. В день, когда 52-летняя хозяйка дома с сыном собирались в гости, девушка сказала, что плохо себя чувствует, и осталась в доме женщины. Когда хозяева вернулись домой, то недосчитались 320 тысяч рублей, а также дома не было самой девушки.

Полиция установила личность аферистки и задержала ее. Подозреваемой, которая и раньше промышляла такими делами, грозит до шести лет лишения свободы.