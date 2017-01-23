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Десятилетний лев, живущий в питомнике-студии японской компании Shonan Animal Production, серьезно ранил двух человек, которые убирали его клетку. Об этом пишет Lenta.ru.

Как сообщается, хищник набросился на людей при подготовке к проведению съемок. Он ранил 50-летнюю женщину и 20-летнего молодого человека. Врачи диагностировали у них серьезные травмы головы и ног.

В клетке находилась еще одна женщина, но она не пострадала. Хищник был на цепи, поэтому сбежать ему не удалось. Что вызвало такую агрессивную реакцию – неизвестно.