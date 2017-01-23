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Снег, вывезенный из Барнаула, будут принимать на полигоне твердых бытовых отходов бесплатно.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, бесплатный прием снега будет действовать с 25 января по 5 февраля.
Решение принято из-за того, что в краевой столице ожидается сложная паводковая обстановка.
"Все говорит о том, что обе волны предстоящего паводка будут сложными. Для минимизации последствий необходимо по максимуму вывезти снег из города. Имеющиеся снегоотвалы уже переполнены. Поэтому надо вывозить снег на полигон ТБО", – подчеркнул сити-менеджер Сергей Дугин.
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Бесплатно принимать снег будут от управляющих компаний, организаций и физических лиц.
Напомним, что тяжелый паводок в этом году прогнозируется из-за того, что в горах Алтая выпало огромное количество снега. К слову, в Новосибирске для подготовки к приему паводковых вод уже ввели режим ЧС.
Комментарии
гуляла вчера в юбилейном. видела куда снег бесплатно скидывают
Что то мне подсказывает, что сваливать снег на Полигоне ТБО глупая идея. Снег будет весной таять и впитываться в почву или течь в реку Обь, но при этом он будет смывать с собой еще все нечистоты от свалки ТБО.
13:48 +++++++++++++++++++ Зачем наТБО? Мало места поближе? ГСМ списать?
Очень интересно: несколько дней подряд вижу по вечерам как здоровенная машина, груженая снегом, направляется по Кулагина вниз к Пантонному мосту. Ясно-понятно, что едет снег выбрасывать. А там один из наиболее опасных по части затопления районов. Может, мне нужно номер машины записать и позвонить куда-то?
а вывозить будут только от администрации?? на сулеме, на Павловском вдоль домов, обратите внимание какие кучи нагреблены, никто не вывозил и вывозить не будет. Мало того что море будет весной, так еще и таять будет до июня, потому что там тень от домов большую часть дня. А уж про частный сектор молчу, никто у нас не чистил и не собирается. Уже и в администрацию жалобу писали чтоб приняли меры к УК, толку 0