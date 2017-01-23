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Снег, вывезенный из Барнаула, будут принимать на полигоне твердых бытовых отходов бесплатно.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, бесплатный прием снега будет действовать с 25 января по 5 февраля.

Решение принято из-за того, что в краевой столице ожидается сложная паводковая обстановка.

"Все говорит о том, что обе волны предстоящего паводка будут сложными. Для минимизации последствий необходимо по максимуму вывезти снег из города. Имеющиеся снегоотвалы уже переполнены. Поэтому надо вывозить снег на полигон ТБО", – подчеркнул сити-менеджер Сергей Дугин.

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Бесплатно принимать снег будут от управляющих компаний, организаций и физических лиц.

Напомним, что тяжелый паводок в этом году прогнозируется из-за того, что в горах Алтая выпало огромное количество снега. К слову, в Новосибирске для подготовки к приему паводковых вод уже ввели режим ЧС.