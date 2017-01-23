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Министр транспорта России Максим Соколов рассказал, что ведомство направило в правительство доклад по уровню безопасности в аэропорту Каира в Египте. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Кроме этого, по словам Соколова, скоро могут быть возобновлены полеты в Египет. Министр отметил, что это "вопрос недалекого будущего".

Также министр отметил, что доклад о безопасности чартерных перевозок еще не был направлен в правительство, поскольку группа только недавно вернулась после проведения проверки в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.

