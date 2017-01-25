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Правда о гарантиях на имплантацию зубов

, ИА "Амител"
Что недоговаривают пациентам стоматологи об имплантации зубов

Когда речь идет об имплантации зубов – услуге серьезной и недешевой, каждый здравомыслящий человек хотел бы понять, что он в итоге получит, сколько заплатит и какие гарантии даст на работу клиника. Однако не всегда то, что он понял из рекламы или первоначального разговора с доктором, совпадает с реальностью. А все потому, что объяснить одно и то же человеку, далекому от медицины, можно по-разному.

О наиболее распространенных заблуждениях, которые дорого обходятся пациентам, и том, как их избежать, рассказал Михаил Тодер, хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent.

Сегодня многие клиники, говоря об имплантации, обещают "пожизненную гарантию", говорит Михаил Тодер. Увидев такое обещание, обычный человек, скорее всего, подумает: если после операции у меня выпадет имплантат, мне все переделают бесплатно, но чаще всего это не так и "пожизненная гарантия" распространяется на имплантат, а не на имплантацию – это гарантия производителя системы имплантатов. Если с имплантатом что-то случится, при переделке работы имплантат обойдется бесплатно, но операция, слепки, материалы, коронка, анестезия и все сопутствующие работы (а они стоят намного дороже самого имплантата) нужно будет оплатить, на них гарантия не распространяется. То есть имплантация обойдется чуть дешевле – ровно на стоимость имплантата. Но чуть дешевле – это не бесплатно. По сути, это лукавство: вроде бы человека не обманули, но какая разница между тем, что он услышал, и тем, что его может ждать на самом деле. Совет здесь только один: вникать в суть того, что вам предлагают, задавать прямые вопросы: если я не получу тот результат, который вы мне обещали, вы переделаете работу? Бесплатно или за деньги? Если платно, то в чем суть гарантии, на что конкретно она распространяется?

Международный центр имплантологии iDent дает гарантию на имплантацию – на имплантаты вместе с работой — три года. Один год – на конструкцию и три года – на имплантаты. Если за это время с имплантатом что-то произошло, то и имплантат, и операция со всеми сопутствующими манипуляциями обойдутся пациенту совершенно бесплатно. Гарантия прописывается в договоре.

Стоит обратить внимание на то, что гарантия действует при соблюдении условий договора, согласно которым пациенты должны приходить на плановые осмотры, выполнять рекомендации врача, в том числе по гигиене. Если пациент пропал, не приходит на плановые осмотры, не соблюдает рекомендации, клиника имеет право снять с себя гарантийные обязательства. Об этом предупреждают каждого пациента. Каждому клиенту выдается гарантийный талон, где прописан план с дальнейшими посещениями, под которыми он подписывается. Подписываясь под датой следующего визита, пациент предупрежден не только в устной форме и не может выпустить это из внимания на радостях после операции.

На импланты клиника предоставляет три года гарантии и один год – на конструкцию. Так как если в конструкции есть какой-то технический брак, год – достаточный период, чтобы он дал о себе знать. Обычно если в конструкции есть дефект, он обнаруживается при первой же нагрузке, а за год он проявится точно. Если конструкция простояла год и после этого с ней что-то происходит – это уже ситуация из серии "при желании сломать можно все, что угодно", и это точно не вина клиники. Но даже если что-то подобное происходит, на имплантаты распространяется 3 года гарантии. Предоставление таких гарантий – добрая воля клиники, Минздрав не обязывает давать гарантии на имплантацию, потому что здесь действует принцип: прижился — не прижился, что во многом обусловлено индивидуальными особенностями организма. Международный центр имплантологии iDent дает гарантию как знак уверенности в своей работе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Михаил Тодер, главный врач Международного центра имплантологии iDent, одним из первых в России начал выполнять имплантацию по протоколу немедленной нагрузки после 20-летней практики в Израиле. Такая имплантация занимает один день (иногда два-три дня) — за один день можно поставить зубы и в этот же день начать ими пользоваться. Она способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Благодаря этой услуге все больше "сложных" пациентов могут вернуться к полноценной жизни и все меньше считаются "безнадежными".

Международный центр имплантологии, клиника iDent: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3тел. 8 (383) 207-55-77; e-mail2075577@ident-implant.ru; сайт: www.ident-implant.ru

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.01.2017 09:17
- гость -

Да да, чем дальше живет пациент-тем выше гарантия что он за ней не приедет...

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25.01.2017 09:18
- гость -

прижился — не прижился

кто-то может рискнуть, деньги хорошие

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