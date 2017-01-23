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Скорая помощь в Кемерово приехала к роженице в новогоднюю ночь через 3 часа

, ИА "Амител"
Этот случай проверяет прокуратура Кемерово

Фото: pixabay.com

Врачи скорой помощи приехали к роженице в ночь с 31 декабря на 1 января с опозданием в три часа. Данный инцидент проверяет местная прокуратура, пишет "Интерфакс".

Заявление в ведомство подала местная жительница. По ее словам, в новогоднюю ночь у нее начались преждевременные роды. Тогда женщина вызвала машину скорой помощи, которая прибыла на место через три часа после вызова.

Роды принял дома муж женщины. Издание пишет, что семья живет на той же улице, где находится станция скорой помощи. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

23.01.2017 14:24
- гость -

муж какой молодец!

0  0
23.01.2017 14:38
- гость -

если это правда медаль мужику надо дать!!!

0  0
23.01.2017 14:43
- гость -

а муж наверняка работает на этой же станции скорой помощи. как и сама роженица

0  0
23.01.2017 14:47
- гость -

в 98 году я тоже роды принял, парню ужо 18 лет, все в поряде

0  0
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