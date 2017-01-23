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Врачи скорой помощи приехали к роженице в ночь с 31 декабря на 1 января с опозданием в три часа. Данный инцидент проверяет местная прокуратура, пишет "Интерфакс".

Заявление в ведомство подала местная жительница. По ее словам, в новогоднюю ночь у нее начались преждевременные роды. Тогда женщина вызвала машину скорой помощи, которая прибыла на место через три часа после вызова.

Роды принял дома муж женщины. Издание пишет, что семья живет на той же улице, где находится станция скорой помощи.