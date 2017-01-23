Районы Алтайского края в большинстве дней этой рабочей недели будут находиться под влиянием активных атмосферных процессов. На большей части региона ожидаются снегопады различной интенсивности, которые при усилении ветра местами перейдут в метель, сообщила прогноз порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

"Днем 25 января и ночью 26 января неблагоприятные погодные условия перейдут в штормовую погоду. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами по югу порывы достигнут 23-28 метров в секунду. Это приведет к продолжительным метелям и снежным заносам на дорогах", – пояснила синоптик.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -6 до -18 градусов. Днем столбики термометров покажут -2...-9 градусов. В конце рабочей недели ветер стихнет, снегопад постепенно прекратится. Температура воздуха ночью понизится до -18...-25 градусов, при прояснении – до -27...-32 градусов. Днем -9...-16 градусов.