На заседании общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город" рассказали, что памятник архитектуры XIX века универмаг "Сухов и сыновья", находящийся по адресу Мало-Тобольская, 36, готовы выставить на торги за 1 рубль.

Стоит оговориться, что это только начальная стоимость, которая в результате торгов может как возрасти, так и остаться на прежнем уровне. Сама продажа начнется чуть позже, дата проведения аукциона пока неизвестна. К зданию будет прилагаться специально разработанный эскизный проект, так что тратить время и финансы на создание нового покупателю не придется.

Кроме того, желающему принять участие в аукционе стоит знать, что здание продаваться без земельного участка не может по закону, и если стоимость универмага пока оценивается всего в 1 рубль, то земля, на которой он стоит, – в 20 млн рублей.

Будущие торги станут частью механизма продажи объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, который недавно начал реализовываться в краевой столице. Такая система даст возможность частным инвесторам минимизировать затраты на приобретение старых зданий.

Как пояснила заведующая городским отделом по развитию туризма Татьяна Сибиркина, частному инвестированию сейчас отводят особую роль, благодаря ему уже восстановлены и отремонтированы 13 исторических зданий, того же мнения придерживается и глава администрации города.

"Мы ищем инвесторов на наши объекты, нужно еще привести в порядок сереброплавильный завод, кроме того, у нас большие планы по зданию Центрального рынка. Хотелось бы, чтобы сюда зашел инвестор, сделал что-то подходящее и для нас, и для себя, плюс нам бы хотелось найти человека, который поучаствовал бы у нас и в создании набережной по реке Барнаулке. Мы сдали проезжую часть, а сейчас занимаемся пешеходной зоной", – рассказал Сергей Дугин.