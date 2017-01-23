Иллюстративное фото: avotag.ru

Читатели ИА "Амител" исполнили мечту 10-летнего барнаульца Вадима Орлова. Благодаря отзывчивым людям у мальчишки появились лыжи, и минувшие выходные ребенок вместе с мамой провел на школьном стадионе.

"Он всю ночь не спал, переживал, когда мы пойдем за лыжами, какие мы купим, – рассказывает мама Вадима Юлия Сергеевна. – Спасибо всем, кто нам помог, кто откликнулся и позволил мечте моего мальчика осуществиться".

Напомним, Вадиму Орлову врачи поставили серьезный диагноз. Он учится в коррекционной школе. Вадима воспитывает мама. Также у него есть еще младшая сестренка, которая ходит в детский сад. Папа не помогает детям. А сама мама – инвалид по зрению. Семье постоянно приходится очень трудно в финансовом плане.

Вадим очень добрый, активный ребенок, уже давно мечтал о лыжах. Но у мамы просто не было ресурсов, чтобы осуществить мечту сына.

После публикации на Amic.ru на счет семьи пришли 12 тысяч рублей. И Юлия Сергеевна, и Вадим горячо благодарят неравнодушных, откликнувшихся на их просьбу.

Телефон мамы 8-923-752-12-18 (Орлова Юлия Сергеевна)

Номер карты Сбербанка 639002029009326085

Напомним также, Вадим – подопечный социального проекта "АРТ БлагоДарю", который был создан в Барнауле силами неравнодушных людей. Создатели проекта планировали выручать денежные средства для детей от продажи картин и вещей, созданных руками своих подопечных совместно с профессиональными художниками.

К сожалению, на данный момент нет возможности продвигать проект, так как точку реализации картин в ЦУМе закрыли. Поэтому осуществить мечту ребенка (участников проекта АРТБлагоДарю или просто помочь семье ребенка с инвалидностью (безналичный расчет) можно переводом по банковской карте.

"У нас нет зарплат, нет корыстных целей, есть просто желание сберечь этот проект и дальше помогать тому, кто слабее нас", – говорят организаторы.

Помочь можно переводом на карту для физлиц – Visa Сбербанк № 4276 8020 2018 6043 с обязательным указанием ФИ ребенка (начисляются 100% адресно каждому участнику проекта, см. отчеты на сайте).

Также достаточно отправить СМС-сообщение на номер 3434 с текстом "АРТ". Вы тем самым оказываете финансовую поддержку авторам, детям с ограниченными возможностями и дарите им мечту и надежду на полноценную жизнь (в декабре 2016 г. отправлено SMS на сумму более 16000 руб.).

Вы также можете совершить добрые поступки и поделиться добротными вещами, из которых выросли ваши детки. Возможно, именно сейчас кто-то очень нуждается именно в этих вещах.

Передать вещи можно в Комплексный центр социального обслуживания г. Барнаула – ул. Телефонная, 50-а. Тел. 55-05-24; 55-70-93.