Выплаты страхового возмещения вкладчикам барнаульского "Тальменка-банка" начнутся не позднее 6 февраля. Информация об этом размещена на сайте Департамента общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

"Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 23 января 2017 года.

Ранее стало известно, что Банк России в понедельник, 23 января, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского банка "Тальменка-банк". Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

На 1 декабря 2016 года активы банка составляют 2,4 миллиарда рублей. По уставному капиталу это 409-е место в России (0,34 миллиарда, кредитный портфель — 1,68 миллиарда, обязательства перед населением — 1,14 миллиарда).