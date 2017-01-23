Фото: pixabay.com

Бензин АИ-95 в Магадане начали продавать по талонам из-за поломки танкера, который должен был доставить топливо в регион. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает издание, дефицита другого топлива на Колыме не наблюдается. Сообщается, что бензина других марок хватит, чтобы удовлетворить потребности автомобилистов.

Также сообщается, что цены на топливо не повышаются: АИ-98 – 52,20 рубля за литр, АИ-95 – 47,27 рубля за литр, АИ-92 – 45,03 рубля за литр, дизельное топливо – 45,80 рубля за литр.