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Алтайские полицейские предупреждают о новом способе мошенничества. На этот раз жертвой афериста стала жительница Бийска, работающая в магазине разливного пива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщается, женщине позвонил мужчина и представился директором магазина. Он сообщил ей, что по техническим причинам в конце дня инкассации не будет, поэтому всю дневную выручку ей нужно отправить ему через банкомат на указанный счёт.
Продавщица добросовестно исполнила просьбу лже-директора. Когда обман вскрылся, пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Оказалось, что номер зарегистрирован на территории Самарской области, а деньги перечислены в Татарстан.
Комментарии
это старый развод
на такие звонки отвечайте - вечер в хату
21 век на дворе, интернет и т.д, а вычислить конкретного человека, который снимет эти деньги в банкомате нам не под силу.
23.01.2017 15:54 Гость В россии такое будет возможно только в 26 веке.
"Продавщица добросовестно исполнила просьбу"
Это кошмар!
Не очень жалко, ей бы в школу. И читать побольше. Хоть новости на амике что ли?
Дорогие комментаторы, я ваш директор, инкассации сегодня не будет, просьба всю имеющуюся наличку отправить мне на карту, номер предоставлю по личному запросу.
Всех проверю если что, надеюсь на вашу честность.
16:16 - шутка, присылать ничего не надо, а то меня уже ничем не удивишь
ТроллёнышЪ 23 января 2017 г.
Бося из запоя не вышел? 23-е уже)