Фото: pixabay.com

Алтайские полицейские предупреждают о новом способе мошенничества. На этот раз жертвой афериста стала жительница Бийска, работающая в магазине разливного пива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, женщине позвонил мужчина и представился директором магазина. Он сообщил ей, что по техническим причинам в конце дня инкассации не будет, поэтому всю дневную выручку ей нужно отправить ему через банкомат на указанный счёт.

Продавщица добросовестно исполнила просьбу лже-директора. Когда обман вскрылся, пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Оказалось, что номер зарегистрирован на территории Самарской области, а деньги перечислены в Татарстан.