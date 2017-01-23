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Алтайские полицейские задержали группу из пяти человек, подозреваемых в угоне элитных автомобилей в Новоалтайске и Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как сообщается, угоны были совершены в 2015 и 2016 годах. Сейчас подозреваемые живут в Новосибирске. В ведомстве поясняют, что задержанные открывали элитные авто с помощью специальных технических средств. Затем они перегоняли машины в гаражи, где меняли маркировочные обозначения и продавали их.

Кроме того, другие краденые автомобили злоумышленники разбирали на запчасти, которые после продавали. Известно, что два из числа угнанных автомобилей стоили больше двух миллионов рублей.

Ущерб от действий этой группы составил более десяти миллионов рублей.