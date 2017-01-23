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Вечером – дороже: на сколько в Барнауле хотят повысить проезд в трамваях?

, ИА "Амител", Александр Шелягин
В обозримой перспективе жители краевой столицы могут начать доплачивать за вечерние поездки

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Жители Барнаула в обозримой перспективе могут узнать, что такое доплаты за проезд в вечерних трамваях. С инициативой о поднятии тарифа после 21:00 в трамваях выступило муниципальное предприятие "Горэлектротранс".

В самом МУПе в разговоре с корреспондентом Amic.ru уточнить, как сильно планируется увеличить тариф, не смогли. Также в "Горэлектротрансе" посоветовали обратиться за комментариями в администрацию краевой столицы.

В мэрии, в свою очередь, оперативно дать комментарий относительно инициативы муниципального перевозчика также не сумели. На данный момент даже неизвестно, поступили ли властям Барнаула официальные обращения от "Горэлектротранса" с тем, чтобы чиновники изучили обоснованность роста тарифа.

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Отметим, что сейчас проезд в городских трамваях по электронной карте стоит 18 рублей, за наличные — 19 рублей.

Речь идет о росте цены за поездку после 21:00, то есть в самое нерентабельное для "Горэлектротранса" время.

По данным "Политсибру", тариф на вечерние вояжи в городских трамваях могут подскочить аж до 40 рублей. В данном случае издание ссылается на неназванный источник в муниципальном предприятии.

Если говорить о том, когда могут ввести новую практику перевозки пассажиров в трамваях, то сейчас речь идет о ближайшей весне. Портал Amic.ru продолжает следить за развитием данной темы.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.01.2017 15:17
- гость -

По данным "Политсибру", тариф на вечерние вояжи в городских трамваях могут подскочить аж до 40 рублей. В данном случае издание ссылается на неназванный источник в муниципальном предприятии.

Если говорить о том, когда могут ввести новую практику перевозки пассажиров в трамваях, то сейчас речь идет о ближайшей весне.

вот садоводы порадуются )

0  0
23.01.2017 15:18
- гость -

да за эти деньги они к подъезду должны подъезжать)

0  0
23.01.2017 15:21
Filin

просто вечером вообще ездить никто не будет. Проще на автобусе. Теперь народ будет требовать маршруты по Челюскинцев, например

0  0
23.01.2017 15:26
- гость -

кстати цветочную опять обыграли? автобусы продолжают ездить мимо нее

0  0
23.01.2017 15:27
- гость -

Замечательно. Тогда в часы пик нужно снизить как минимум в два раза " за причиненные неудобства"

1  0
23.01.2017 15:30
Anarchy

40 рублей? Ну, тогда пустыми будут ездить, ибо такси 100 от подъезда до подъезда, без ожидания и в тепле

0  0
23.01.2017 15:32
- гость -

На данный момент даже неизвестно, поступили ли властям Барнаула официальные обращения от "Горэлектротранса" с тем, чтобы чиновники изучили обоснованность роста тарифа.

Семыкин труслив. И без потенциального одобрения в горадминистрации, он бы даже не заикался на эту тему. Значит уже переговаривал.

0  0
23.01.2017 15:35
- гость -

значит, хотят трамвайку ликвидировать

0  0
23.01.2017 15:37
- гость -

Сумасшедших нет по 40 рублей платить

0  0
23.01.2017 15:39
Шатал Труба

23.01.2017 15:30 Anarchy, остановятся на 25 рублей, не?!! У них такой принцип: проси в два раза больше, поторгуются процентов на 25-50 дадут поднять!!!!

23.01.2017 15:32 - гость -, секретарей, так же 3????

0  0
23.01.2017 15:40
- гость -

будут еще скандалы по принципу "я зашел в трамвай в 20:47, а вы ко мне подходили 3 минуты", либо часы будут показывать разное время

0  0
23.01.2017 15:43
Anarchy

ШТ, ЕС, так и будет)) А пассажиры скажут: какие хорошие и мудрые у нас власти, не дали иезуитам поднять Церник до 40-а )))

0  0
23.01.2017 15:43
- гость -

23.01.2017 15:39 Шатал Труба

Не имею представления.) Лет 6 как там не работаю.) Было 2 и помощник. А так же замов куча, на каждый чих.

0  0
23.01.2017 15:44
- гость -

как-то вот уж очень настойчиво и целенаправленно добиваются социального взрыва

0  0
23.01.2017 15:45
NiGHT

это стандартная практика, всегда просят под 40 рублей. обоснования они предоставить не могут, а даже если бы предоставили, тоже бы не дали. так что поднимут только на 1-2р.

а вообще сейчас по программе отмена безлимитных проездных для пенсионеров, должны ввести лимит в 50 поездок.

0  0
23.01.2017 15:47
- гость -

вот зачем такой геморой - тут считай сколько у тебя поездок осталось, счетчики не забудь подать каждый месяц (вода в один период, электричество в другой), да еще в новэксе скидки копим или тратим.

проще налом отдать за проезд и голову не греть

0  0
23.01.2017 15:47
- гость -

- гость - 23 января 2017 г. 15:44

как-то вот уж очень настойчиво и целенаправленно добиваются социального взрыва

а то, в 2018 году электорат должен быть в тонусе

0  0
23.01.2017 15:49
- гость -

Короче, видимо Семе сказали завалить трамвайку. А как он на груди рубаху рвал, как усы свои чахлые выщипывал. Вот, говорит, пришел я к вам. И вытащу, говорит, вас из убытков, в которых вы по недомыслию Рейнгольдов, Семдянкиных, Снитко сидели.

0  0
23.01.2017 15:51
- гость -

Ага. Эффективный менеджер долрвался до гибкого электронного инструмента списания средств со счетов пассажиров.

Раньше-то как? Кондуктор, билетики, попробуй проконтролируй. А сейчас красота: самые влажные ночные фантазии полуграмотного управленца можно осуществлять.

0  0
23.01.2017 15:55
- гость -

Не сомневайтесь, если проскочит, автобусники тут же подхватят. Впрочем, можно и согласиться, если хоть до 24:00 с гарантией можно было уехать. Не так давно из центра пытался выбраться ближе к полуночи, такси просто не отвечает, на улице шаром покати. Аул, в натуре.

0  0
23.01.2017 15:57
- гость -

Ай молодцы! В Бийске 2 раза за год повысили ценник на проезд,итеперь плачут, клиент ушел на автобус и не возвращается. А особо одаренные манагеры в Барнауле хотят такое же замутить. Может их надо ногами гнать с кресел?

0  0
23.01.2017 16:08
- гость -

Оф. сайт МУПа надо ездить по 15р. вас вводят в заблуждение http://barnget.ru/?page_id=19

0  0
23.01.2017 16:13
- гость -

Не знаю, где спросить - может, здесь ответят... Сейчас ехал по Красноармейскому в автобусе №57, так там кондуктор билетики по-старинке отрывала от рулончика... Амик, не расскажете, что случилось с валидаторами на шеях кондукторов? Может, прогорел этот проект по озабочиванию народа лишними проблемами?

0  0
23.01.2017 16:21
- гость -

Сейчас ехал по Красноармейскому в автобусе №57, так там кондуктор билетики по-старинке отрывала от рулончика...

в 57 не все как у "дюдей" валидатор возле водителя лежит, не волнуйтесь, если у вас карточка - вас обилетят с помощью валидатора

0  0
23.01.2017 16:23
Ипонамать

валидатор возле водителя лежит, не волнуйтесь, если у вас карточка - вас обилетят с помощью валидатора

а ведь говорили что еще одна цель электронных проездных - мониторинг загрузки ОТ по времени с катушками все насмарку

0  0
23.01.2017 16:24
- гость -

Сейчас ехал по Красноармейскому в автобусе №57, так там кондуктор билетики по-старинке отрывала от рулончика...

а зачем ранее приобритенным рулонам билетов пропадать, да и расход термобумаги меньше будет, а она ведь денег стоит )

0  0
23.01.2017 16:24
- гость -

Может их надо ногами гнать с кресел? ========================================================================= Пускай дороги идут чистить - и работа соответствует их грамотности, и здоровья прибавится, и польза народу. При таком количестве рукамиводителей город преобразуется, и президент будет приводить в пример другим более обоснованно, чем сейчас. А зарплату чистильщикам оставить прежнюю, но только в границах официальной - мы же не изверги какие-нибудь.

0  0
23.01.2017 16:26
- гость -

а ведь говорили что еще одна цель электронных проездных - мониторинг загрузки ОТ по времени

а владельцам 57-го маршрута, в отличии от МУП Горэлектротранс, мониторинг загрузки не нужен, им выручка нужна )

0  0
23.01.2017 16:27
- гость -

Не знаю, где спросить - может, здесь ответят... Сейчас ехал по Красноармейскому в автобусе №57, так там кондуктор билетики по-старинке отрывала от рулончика... Амик, не расскажете, что случилось с валидаторами на шеях кондукторов? Может, прогорел этот проект по озабочиванию народа лишними проблемами?

Деньги попилены - кому теперь нужна эта обуза?

0  0
23.01.2017 16:28
месный

помню цену билета в трамвае в 96 году - 100 рублей при курсе доллара тогжа 6 с чемто тысячь. потом деноминация - соответственно билет в трамвае 10 копеек курс 6 рублей с чемто. Сейчас доллар 60 с чемто рублей значит билет по тому времени 1 рубль с коррекцией на текущий курс доллара (ведь мы так любим всё к нему привязывать) - а теперь внимание вопрос а не охренели ли перевозчики в 19кратном увеличении своей цены на билеты?!?!?!

0  0
23.01.2017 16:36
- гость -

месный 23 января 2017 г. 16:28 теперь внимание вопрос а не охренели ли перевозчики в 19кратном увеличении своей цены на билеты

а ты суммарную инфляцию с 1996 года посчитай, там как раз увеличение в 19,21 раз будет )

0  0
23.01.2017 16:43
гость

Повторю еще раз вопрос: почему министры АК по транспорту и ЖКХ не пройдут заслушивание перед народом? Почему никого нет в прямом эфире ТВ? Или как Трамп набирают команду? Нужно в студии собрать всех министров и представить. Выслушать их программу. Плюс депутаты. Плюс дугин, плюс губер. Только по выставки да зоны непонятные

0  0
23.01.2017 16:45
месный

- гость - 23 января 2017 г. 16:36

я в привязке к доллару указал - чё в долларах инфляция 19,21 раз ?

0  0
23.01.2017 17:00
Anarchy

16-43. Потому, что меньше наговоришь - меньше будут роптать. Всегда же можно отмазаться - мы ничего не обещали.. Прозрачная экономика даже на местном уровне - их ночной кошмр

0  0
23.01.2017 17:02
- гость -

После 21-30ч от Огней до Норд-Веста не уехать, трамваи либо пустые идут не останавливаясь, либо в Депо. Зато город наводнен такси. Такое чувство, что таксисты приплачивают трамвайщикам, чтобы они стояли «на приколе»

0  0
23.01.2017 17:05
- гость -

От А.Петрова-Попова в центр в 22ч на общ. Транспорте не доехать, нет ни трамваев, ни автобусов

0  0
23.01.2017 17:10
- гость -

По пр. Ленина электротранспорт ходит лучше, но летом в 22ч. стояли на пл. Октября 40 минут, уехали на автобусе, трамваев- трол. так и не было. Зимой сразу вызываем такси, стоять в мороз по часу ожидая трамваи, невозможно. Болетьи лечиться выйдет дороже

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