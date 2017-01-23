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Сотрудник прокуратуры Кировграда ввязался в драку с молодежью, шумевшей в подъезде его дома, сообщает РИА Новости.
Как пишет издание, инцидент произошел вечером в пятницу, 20 января. Помощник прокурора вышел в подъезд, где шумели молодые люди. Завязался конфликт, в ходе которого сотрудник прокуратуры получил травму и после этого применил взятый с собой травматический пистолет.
В результате происшествия пострадали три человека: сам помощник, 17-летняя девушка и 18-летний парень. По данному инциденту прокуратура начала служебную проверку.
Комментарии
Полагаю , выпускающему следует внимательно считывать новость прежде, чем пускать её в ленту: "Молодые люди вели себя достаточно шумно для позднего часа, в связи с чем проживающий в этом доме сотрудник прокуратуры города Кировграда решил призвать их к порядку." http://sverdlovsk.sledcom.ru/Novosti/item/1095612/
Есть географическое отличие Кировграда (Свердловская обл.) от Кировограда (Украина).
Как бы по результатам проверки, еще и превышение самообороны не установили))