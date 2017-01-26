Все привыкли считать, что йога – это обязательно что-то связанное с физическими упражнениями и религией индийцев. Отчасти это правда, это довольно-таки широкое понятие, которое совмещает в себе множество духовных и физических практик, которые укрепляют человеческое тело и дух и помогают достичь особого возвышенного состояния сознания. Школа танцев Dance Studio приглашает записаться на курсы по занятию йогой, тем более что в феврале действует акция — скидка 30% на покупку абонемента.
Йога – это уникальная вещь, которая помогает воссоединить дух и тело и сделать их едиными. Положения тела и дыхательные упражнения осуществляют массаж всех органов тела, тренируют все группы мышц. Благодаря таким занятиям восстанавливается структура позвоночника, нормализуется кровеносная, пищеварительная, дыхательная и эндокринная системы человека. Йога освобождает человека от стресса, снижает напряжение, расслабляет. Очень важно найти себе единомышленников, с которыми вместе проще делать свои первые шаги и радоваться победам. Поэтому запись в группу для совместных занятий — самое правильно решение. Приятным плюсом йоги является то, что она не требует больших затрат: все, что вам нужно, – это специальный коврик и хорошее настроение.
Квалифицированные тренеры студии Dance Studio приглашают всех желающих заниматься йогой для того, чтобы обрести внутреннее и внешнее равновесие. Обратите внимание на то, что действует обязательная предварительная запись на занятия и скидка на покупку абонемента 30% до 15 февраля.
Узнать подробную информацию о студии Dance Studio можно на сайте dancestudio22. Танцевальная студия DSC находится по адресу: ТД "Ультра", 4 этаж. Телефон для связи: 720-700.
Акция проходит до конца февраля и предоставляет скидку 30% на покупку абонемента на двухразовые тренировки: вторник, четверг. Количество абонементов ограничено.