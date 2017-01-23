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Дочь экс-президента США Билла Клинтона Челси решила защитить от нападок сына нынешнего главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет ren.tv.

"Бэррон Трамп заслуживает, как и все дети, просто быть ребенком. Но защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента США, которая вредит детям", – написала она.

Напомним, ранее пользователи соцсетей обрушились с гневными комментариями на сына Трампа Бэронна, который отказался взять за руку свою мать Меланию Трамп во время инаугурации своего отца. Этот жест оказался замеченным.

Как неоднократно сообщало ИА "Амител" , инаугурация Дональда Трампа прошла 20 января.