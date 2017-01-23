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Приговор в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы вынес суд в отношении 28-летней жительницы Новоалтайска, которая признана виновной в краже драгоценностей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, женщина во время разговора с потерпевшей незаметно вытащила из кармана ее брюк драгоценные изделия и денежные средства, подменив их на платок, в котором находились камни и бумага.

"О произошедшей краже потерпевшая узнала спустя 40 минут, когда проверила содержимое кармана. Вместе с тем преступница место происшествия уже покинула", – указывают в надзорном ведомстве.

Известно, что обвиняемая ранее уже была судима. С учетом этого ей назначен реальный срок наказания.