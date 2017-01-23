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В законопроекте "О животном мире" может появиться поправка, которая запрещает москвичам держать дома диких животных. Речь идет о медведях, львах и других крупных диких хищниках, пишет "Российская газета", ссылаясь на председателя комиссии по экологической политике Мосгордумы Зою Зотову.

Специалист подчеркнула, что данная мера относится именно к диким животным. Под эту норму не попадают собаки крупных пород.

Издание пишет, что в этом законопроекте депутаты хотят свести к минимуму изъятие диких животных из естественной среды обитания.