Фото: russia-now.com

Актер, снимавшийся в сцене перестрелки для клипа хип-хоп группы Bliss n Eso, погиб во время создания видеоролика в одном из баров австралийского города Брисбен.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC News, 20-летний парень скончался от огнестрельного ранения. По данным полиции, на съемочной площадке использовалось оружие.

В данный момент начато расследование инцидента. Самих рэперов из Bliss n Eso во время съемок на площадке не было.

О данном музыкальном коллективе известно, что он существует с 2000 года. За время своей деятельности группа выпустила пять студийных альбомов.