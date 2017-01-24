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Крестный ход традиционно пройдет в Барнауле в среду, 25 января, в Татьянин день, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Участники крестного хода соберутся в 10.15 у Никольской церкви, расположенной на проспекте Ленина, 36. Через 15 минут начнется движение собравшихся.

Также в этот день около зданий вузов пройдут праздничные мероприятия. С 12.00 до 14.00 праздничное мероприятие состоится на площадке перед корпусом "Д" АлтГУ (улица Димитрова, 66), а в 12.30 – в Алтайском государственном аграрном университете (проспект Красноармейский, 98).