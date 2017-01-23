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Центробанк лишил лицензии в понедельник, 23 января, еще два банка – омский "Сириус" и майкопский банк "Новация". Об этом сказано на официальном сайте регулятора.

Обе кредитные организации остались без лицензии, так как нарушали законодательство о банковской деятельности.

Также сообщается, что омский банк размещал финансы в неудовлетворительные активы и недооценивал возникающие риски, и в итоге возникли предпосылки для введения мер по предупреждению банкротства.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в понедельник, 23 января, также стало известно, что барнаульская организация "Тальменка-банк" осталась без лицензии. Руководство банка не соблюдало требования нормативных актов Банка России в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.