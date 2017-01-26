Ежедневно мы сталкиваемся с рекламой различных жилых комплексов и предложениями от застройщиков. Как во всем этом разнообразии определиться, какое жилье выбрать и понять, чем отличается панельный дом от каркасного? Специалисты "ЖБИ Сибири" объяснили в чем разница между техниками строительства, а также рассказали про жилые кварталы, которые возводят в Барнауле по новой технологии.

Эксперты "ЖБИ Сибири" дали комментарий относительно новой для Алтайского края системы домостроения – каркас унифицированный безригельный (или просто КУБ). Привычные всем панельные и монолитные дома кажутся проще, надежнее и роднее как застройщикам, так и конечным потребителям. Нельзя сказать, что КУБ – инновация. Сама серия появилась еще в конце 60-х, однако в Барнаул пришла намного позже. По системе КУБ в начале 2000-х было построено несколько домов, а сейчас запущен всего один проект — жилой квартал "Матрешки", который располагается на улице Балтийской. Застройщик "Вира-Строй" отказался от монолитной и панельной застройки и вышел на рынок Барнаула с каркасным строительством для сегмента "эконом". Один дом будет закончен полностью уже в этом году, еще два – в следующем, а новостройки поднимутся вплоть до 18 этажей. Благодаря применению КУБ можно повысить не только удобство квартиры, но и тепло- и шумоизоляцию. Здесь система соперничает с монолитом, но выигрывает у него в сезонности строительства. Однако этим преимущества КУБа не ограничиваются. Его применение ведет к снижению стоимости строительства и, конечно, готового жилья. Прочитать об это подробнее можно на сайте.

Поддерживая перспективы строительства в городе, компания "ЖБИ Сибири" наладила производство комплектующих для системы КУБ. Самостоятельно разбираясь в технологии, специалисты компании посетили конференцию по данной технологии в Москве, чтобы узнать все тонкости серии и поговорить с авторами. Для производства КУБ достаточно сложен, как утверждают в "ЖБИ Сибири", много времени отводилось работе над ошибками. Чтобы отладить технологию производства КУБа, компании потребовалось два месяца и работа двух цехов одновременно. Но теперь завод имеет бригаду, которая специализируется конкретно на этой системе. Специалисты предприятия уже поймали все подводные камни, а это значит, что теперь могут избегать ошибок при производстве.

Получить готовую технологию и работать по установленному алгоритму всегда проще, чем разбираться в технологии самостоятельно. Команда "ЖБИ Сибири" справилась с поставленной задачей и смогла наладить качественное производство, стойко придерживаясь своей цели: достойная жизнь людей в современном благоустроенном городе.

Узнать о продукции, выпускаемой "ЖБИ Сибири", можно на сайте завода gbisib.ru либо по телефону: 20-22-22.

Завод находится по адресу: 9-й Заводской проезд, 40.