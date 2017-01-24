Пик рождаемости зафиксирован в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на правительственного чиновника. В прошлом году в Китайской Народной Республике родилось 17,86 млн человек. Это самый высокий уровень рождаемости с 2000 года.

Для сравнения, средняя рождаемость в 2011-2015 годах составляла на 1,4 млн человек меньше.

Напомним, в октябре 2015 года в Китае были внесены поправки в законодательство, которые действовали с 1979 года. Они предполагали штраф семьям за рождение второго и последующих детей.

С 1 января 2016 года это ограничение было снято. При этом многие китайские семьи планировали рождение ребенка именно в год Обезьяны. Как гласит китайский гороскоп, люди, рожденные в этот год, обладают острым умом и обаянием.