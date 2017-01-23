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Полиция в Красноярске проводит проверку по факту дорожного конфликта, в ходе которого водитель перегородил путь автомобилю скорой помощи.

В ГУ МВД по региону сообщили, что соответствующее видео появилось в интернете. Инцидент случился на улице Гастелло. "Проверку ведут сотрудники ГИБДД, в случае установления вины автомобилисту грозит административная ответственность", – цитирует ТАСС представителя полиции.

Согласно имеющейся информации, конфликт случился в ночь на 23 января. Также отмечается, что водитель все же дал дорогу скорой помощи, но только после того, как ему пригрозили полицией.

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Ранее по всей России нашумел случай, когда в Петропавловске-Камчатском 10 января водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов карету скорой помощи. В итоге молодой человек, к которому ехали медики, умер.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.