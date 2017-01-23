Как провести свободное время после работы, куда сходить и где побывать, разбирался корреспондент Amic.ru.

Понедельник

Почему бы не начать новую неделю с просмотра хорошего кино? На большом экране идет нашумевший мюзикл "Ла-ла Ленд" о любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. А также в прокат вышел фильм Андрея Кончаловского "Рай". Над первой лентой можно будет посмеяться, над второй – подумать, а плакать зрителей заставят обе.

Вторник

Библиотека Шишкова приглашает горожан в путешествие по миру музыки: здесь открылась выставка виниловых пластинок. Коллекция виниловых пластинок отдела гуманитарной литературы "шишковки" насчитывает более 16 тыс. экземпляров и способна удовлетворить даже самые взыскательные вкусы. Здесь есть всё – от детских спектаклей и мировой классики до легенд джаза и рок-н-ролла.

Среда

В театре драмы состоится показ спектакля "Два ангела, четыре человека", а в Молодежном театре Алтая пройдет самостоятельная работа Алексея Бурдыко "Война, беда, мечта и юность" о детях блокадного Ленинграда. В музкомедии зрителей ждет исторический мюзикл "Ползунов".

Четверг

Кинопремьер на этой неделе мало – российская фантастика "Притяжение" от Федора Бондарчука и французский мультфильм "Балерина", который обязательно стоит посмотреть тем, у кого есть дети, – равнодушными они не останутся.

А в МТА покажут "Шинель" по произведению Николая Гоголя, в драме – самостоятельную режиссерскую работу артистки Ольги Любицкой "Очень простая история", в музкомедии – "Летучую мышь".

Пятница

Завершить неделю можно на выставке выдающегося французского художника и графика XIX века Гюстава Доре. 114 его иллюстраций к литературным произведениям представлены в Государственном художественном музее Алтайского края. В экспозиции – Библия, "Божественная комедия" Данте, "Потерянный рай" Мильтона, "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" и многие другие работы, выполненные в технике литографии в конце XIX века.

В драме покажут спектакль "Сон в летнюю ночь", В Молодежном театре – трагикомедию "Обыкновенное чудо", а в музкомедии можно отдохнуть, посмотрев "Юнона и Авось".