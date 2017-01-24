Американский режиссер Джеймс Кэмерон намерен снять шестой фильм серии "Терминатор". Ожидается, что права на серию фильмов о роботах-убийцах вернутся Кэмерону в 2019 году, после чего автор "Титаника" и "Аватара" станет продюсером очередной части "Терминатора".

Как пишет Hollywood reporter, сам режиссер намерен взять на себя продюсерские функции. Режиссером же станет Тим Миллер — автор кассового хита 2016 года "Дэдпул".

Отмечается, что Кэмерон в далеких 80-х продал права на "Терминатора" продюсеру Гейлу Энн Хёрду всего за 1 доллар, но с условием, что сам сядет в режиссёрское кресло. В результате они сделали две картины, которые стали культовыми.

Пятый фильм франшизы "Терминатор: Генезис" с Арнольдом Шварценеггером довольно скромно прошел в прокате. Сам же Джеймс Кэмерон сейчас занят работой над четырьмя новыми "Аватарами". Премьера первого из них намечена на декабрь 2018 года.