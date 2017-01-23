Сергей Шубенков заявил о возможности выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Спортсмен выразил опасение, что это, вероятно, единственная возможность выступать на турнирах. Надо отметить, что заявку на участие в международных стартах в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) подали и другие легкоатлеты. Общественность разделилась на два лагеря: одни поддерживают Сергея, другие осуждают. Сергей Клевцов рассказал Amic.ru о своем отношении к сложившейся ситуации.

Найти выход

"Ситуация, в которой мы оказались, очень жесткая. И IAAF, и ВФЛА не знают, как себя повести, не знают, какие найти выходы из ситуации. Сейчас получилось, как будто Шуба (Сергей Шубенков – прим. ред.) сам подает заявку, чтобы под нейтральным флагом выступать. Ничего такого не было! Пришла форма из федерации легкой атлетики. Пришла типовая форма. Сергей ее заполнил и отправил в федерацию легкой атлетики. Как там они дальше будут решать с ИААФ – неизвестно", – объясняет тренер легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов.

Данная инициатива во многом исходила от российского комитета легкой атлетики.

Первый турнир, который интересен Шубенкову, – это чемпионат мира в Лондоне. Он пройдет в августе 2017 года. И неизвестно, будет ли Сергей Шубенков представлять на этих соревнованиях Россию. Более того, неизвестно, допустят ли его до ЧМ.

"До августа во всех стартах, в которых Шубенков, дай бог, будет принимать участие, он представляет сам себя. Там нет стран. Это индивидуальные соревнования, не командные. Но и по умолчанию понятно, какой спортсмен какую страну представляет", – добавляет Клевцов.

Такого же мнения придерживается вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. Он заявил, что Шубенков имеет полное право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. "Шубенков – топовый спортсмен. У нас нет равных ему. Мы никого не связываем. Если у него есть шанс поучаствовать – мы и так будем знать, что он россиянин. Если их ставят в такие условия, что можно участвовать только как нейтральный спортсмен, – мы будем только рады. Это будет признание того, что к Шубенкову никаких вопросов нет", – рассказал Мутко корреспонденту "Спортивного Экспресса".

Мнения разделились

По поводу решения Шубенкова высказалось все руководство российского спорта. Отношение к данной ситуации выразили Виталий Мутко, министр спорта РФ Павел Колобков, глава олимпийского комитета РФ Александр Жуков. Они поддерживают Шубенкова.

На "Спорт Экспрессе" опубликовали опрос на тему, правильно ли поступил Шубенков. Среди вариантов: "Он правильно сделал, что согласился быть нейтральным спортсменом", "Он должен был дождаться конца дисквалификации", "Ему стоило отказаться от такой идеи" и "Отношусь негативно, но Шубенкова понять могу".

На данный момент в опросе приняли участие около 30 тысяч человек. И почти половина выбрали вариант ответа "Он правильно сделал, что согласился быть нейтральным спортсменом". На втором месте ответ "Отношусь негативно, но Шубенкова понять могу".

Масло в огонь

Сыр-бор начался после публикации в "Спорт Экспрессе". Вышла новость под заголовком "Сергей Шубенков: "Меня это не красит, но я буду соревноваться как нейтральный атлет".

Масла в огонь подлил сам Шубенков, говорит Клевцов. "Вот эта его фраза "Меня это не красит" непонятная. Я ему сказал, что, мол, Сережа, что ты говоришь? Ты понимаешь, что в нашем обществе, падком на скандалы, польется на тебя куча грязи? Ты еще этот поток и увеличиваешь. Как не красит, у тебя выход какой-то есть?"

Также Клевцов добавляет, мол, можно подумать, что есть другой выход. "Можно, конечно, сказать: "Я не буду нигде выступать". Все хотят вот этого? Я не понимаю".