Сергей Шубенков заявил о возможности выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Спортсмен выразил опасение, что это, вероятно, единственная возможность выступать на турнирах. Надо отметить, что заявку на участие в международных стартах в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) подали и другие легкоатлеты. Общественность разделилась на два лагеря: одни поддерживают Сергея, другие осуждают. Сергей Клевцов рассказал Amic.ru о своем отношении к сложившейся ситуации.
Найти выход
"Ситуация, в которой мы оказались, очень жесткая. И IAAF, и ВФЛА не знают, как себя повести, не знают, какие найти выходы из ситуации. Сейчас получилось, как будто Шуба (Сергей Шубенков – прим. ред.) сам подает заявку, чтобы под нейтральным флагом выступать. Ничего такого не было! Пришла форма из федерации легкой атлетики. Пришла типовая форма. Сергей ее заполнил и отправил в федерацию легкой атлетики. Как там они дальше будут решать с ИААФ – неизвестно", – объясняет тренер легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов.
Данная инициатива во многом исходила от российского комитета легкой атлетики.
Первый турнир, который интересен Шубенкову, – это чемпионат мира в Лондоне. Он пройдет в августе 2017 года. И неизвестно, будет ли Сергей Шубенков представлять на этих соревнованиях Россию. Более того, неизвестно, допустят ли его до ЧМ.
"До августа во всех стартах, в которых Шубенков, дай бог, будет принимать участие, он представляет сам себя. Там нет стран. Это индивидуальные соревнования, не командные. Но и по умолчанию понятно, какой спортсмен какую страну представляет", – добавляет Клевцов.
Такого же мнения придерживается вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. Он заявил, что Шубенков имеет полное право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. "Шубенков – топовый спортсмен. У нас нет равных ему. Мы никого не связываем. Если у него есть шанс поучаствовать – мы и так будем знать, что он россиянин. Если их ставят в такие условия, что можно участвовать только как нейтральный спортсмен, – мы будем только рады. Это будет признание того, что к Шубенкову никаких вопросов нет", – рассказал Мутко корреспонденту "Спортивного Экспресса".
Мнения разделились
По поводу решения Шубенкова высказалось все руководство российского спорта. Отношение к данной ситуации выразили Виталий Мутко, министр спорта РФ Павел Колобков, глава олимпийского комитета РФ Александр Жуков. Они поддерживают Шубенкова.
На "Спорт Экспрессе" опубликовали опрос на тему, правильно ли поступил Шубенков. Среди вариантов: "Он правильно сделал, что согласился быть нейтральным спортсменом", "Он должен был дождаться конца дисквалификации", "Ему стоило отказаться от такой идеи" и "Отношусь негативно, но Шубенкова понять могу".
На данный момент в опросе приняли участие около 30 тысяч человек. И почти половина выбрали вариант ответа "Он правильно сделал, что согласился быть нейтральным спортсменом". На втором месте ответ "Отношусь негативно, но Шубенкова понять могу".
Масло в огонь
Сыр-бор начался после публикации в "Спорт Экспрессе". Вышла новость под заголовком "Сергей Шубенков: "Меня это не красит, но я буду соревноваться как нейтральный атлет".
Масла в огонь подлил сам Шубенков, говорит Клевцов. "Вот эта его фраза "Меня это не красит" непонятная. Я ему сказал, что, мол, Сережа, что ты говоришь? Ты понимаешь, что в нашем обществе, падком на скандалы, польется на тебя куча грязи? Ты еще этот поток и увеличиваешь. Как не красит, у тебя выход какой-то есть?"
Также Клевцов добавляет, мол, можно подумать, что есть другой выход. "Можно, конечно, сказать: "Я не буду нигде выступать". Все хотят вот этого? Я не понимаю".
Комментарии
Ты понимаешь, что в нашем обществе, падком на скандалы, польется на тебя куча грязи? +++++++++++++ местные дровосеки из патриотической перхоти , имеющие только зачаточные
пониманияпонятия о патриотизме, именно так и поступили.
Этого ренегата нужно предать забвению, он теперь чужой.
Казимир поддерживает переход российских спортсменов под нейтральный флаг.
17:35 Ты давай ,ещё и Клевцова предателем назови ,шестой номер из последнего прибежища негодяев
Забыли про него и всё, как он про флаг и Родину
CALIBR зарегистрированный 23 января 2017 г. 17:38 17:35 Ты давай ,ещё и Клевцова предателем назови ,шестой номер из последнего прибежища негодяев
Ох Казимир, ты уже на соседней ветке за Саакашвили впрегся,
Слова не сказал за него - у тебя вокзал поехал,по-моему , а мешки остались. Под глазами.
В данной ситуации Сергею надо было сделать выбор. Он его сделал и поступил правильно. Кому выгоднее если он не будет выступать и побеждать на соревнованиях, уж точно не России! В своей области он один из лучших в мире, а его победы это и есть патриотизм!
Думается что всё мировое спортивное чиновничество и большинство спортсменов, за исключением уж совсем тупых, понимаю что допинга в российском спорте не больше чем в любом другом. Тогда для чего это всё затеяно? Чтобы опустить авторитет России, в том числе чтобы российский гимн не играл на стадионах в честь победы наших спортсменов.Ну а мы "по умолчанию будем знать кто какую страну представляет". Ну а так понять можно всех - в детстве Плохиша, ведь ему так хотелось варенья и печенья, а другого способа получить их, кроме предательства, не было. Сейчас спортсменов, которых вырастила страна, но заработать бабла можно только предав её, потом чиновника, потерявшего в результате санкций доступ к зарубежной собственности, и принимающего решения в пользу противника.Так дойдём и до генералов, которые продадут армию. Оправдать можно всё.
Скажи это российским хоккеистам,выступающим за чужие сборные - они тебе точно... или зубы посчитают или в генералы произведут. * песчаных карьеров.
Вик Уайлд, Виктор Ан это они принесли победу нашей сборной в общекомандном зачете на Олимпиаде в Сочи. И ведь на родине их не обвиняли в отсутствии патриотизма, предательстве, очевидно там это не востребовано...
Самое смешное ,Алексеевич , эти вувузелы пищащие и дующие обвиняют спортсмена за то ,что он ушёл под НЕЙТРАЛЬНЫЙ флаг,не предав и не продав, а то что всегда будет готов вернуться под флаг СВОЕЙ страны как только призовут, их не интересует. Позорники.
Они реализуют запрос вождей на такое поведение. Сын Родоса, сталинского палача, в своей книге пишет, что если сейчас будет набор пытать и убивать, от желающих отбоя не будет, точно так как было в 30-х годах!
Не стоит переживать нашим особоодаренным за Шубу, то как он поступил нормальное решение профессионала. Пока ты бегаешь - зарабатываешь деньги себе и славу Родине ( независимо от флага). Этот шаг не имеет под собой никакого политического аспекта, как может кому-то и почудилось
Кст про российских хоккеистов, выступающих за чужие сборные...ну это уже перебор))
В чём перебор ? Они выступают под чужим флагом ,зарабатывают славу и бонусы чужим странам, самое-то спустить собак и обвинить в предательстве.То,что они призываются под флаг российской сборной на значимые соревнования -это при оговорённых условиях контракта едут те,у кого закончились игры в командах и клуб их отпускает. Играют вполсилы,боясь получить травмы..
ckfdf зарегистрированный 23 января 2017 г. 18:19 Думается что всё мировое спортивное чиновничество и большинство спортсменов, за исключением уж совсем тупых, понимаю что допинга в российском спорте не больше чем в любом другом. Тогда для чего это всё затеяно? ------ Ты и тебе подобные визжали, что всё это - "ниправда", что "всёврёти" ...а тут вона как повернулось!)
Ну а так понять можно всех - в детстве Плохиша, ведь ему так хотелось варенья и печенья, а другого способа получить их, кроме предательства, не было.
Ты актёра Мальчиша-Кибальчиша вспомни... в ненавистную пиндоссию сбежал!)))(Родился 5 июня 1952 года. До роли Мальчиша-Кибальчиша в 1958 году Сергей сыграл пионера Альку в фильме «Военная тайна» (также по Аркадию Гайдару).Получил высшее математическое образование. Эмигрировал в США, живёт во Флориде, в пригороде города Тампа. Преподаёт в Университете Южной Флориды[1][2][3]. Президент компании Ultrasonic Technologies, Inc.[4].)...)))
Кто он такой этот шубенков, распиаренный местными сми недоспортсмен, раз в жизни случайно выигравший 100 с лишним метров, пусть делает что хочет, его дело, просто зачем делать из всего вышеописанного трагедию, Российский спорт без него ни капли не потеряет
Типа как у Жванецкого : был сильный шторм,сорвало переправу. Все выплыли,один исчез. Теперь он официант в Лондоне,жалеет - страшно !?
там вилами по воде исчо писано, могут и не допустить от слова совсем, спортивными принципами тут уже давно не пахнет, бабло, престиж страны, немалая политическая составляющая все энто нынешнии реалии! думаю шубу кинут образцово показательно, иафка кинет, ибо подлецу себастьяну не привыкать, да и на кон поставлено многое для него!
дед,здравствуйте ! Шубенков - предатель ? А.Овечкин (хоккеист) - ???
калибру! здравствуйте! вы, энто, с опроснеГом своим ниче не попутали?
дед зарегистрированный 23 января 2017 г. 21:09 Старый, говори как есть, чё ты!? Роднина предательница? А Фетисов...Фетисов то предатель, не?
дед,мне интересно ваше мнение - мнение заслуженного "ватнега" нашего ресурса.
балдакруту! а че я? предатели энто мрази типо родченкова, степановы! остальные под такое понятие не попадают по определению!
калибру! я его уже подробно излагал! пусть попробует, посмотрим какие он там результаты покажет, може сам по тихому и сольетЦа, клишина чо та не блещет, да и завернули ей ласты с омерики, так и с шубой поступят! даже не сомневаюсь! ха-ха!
дед , мнение этого втрубудура нашего ресурса Геноцид Эклеров 18 января 2017 г. 16:00 но как гражданин своей страны, он совершает подлый поступок. я резко негативно отношусь к такому поступку. лишить любых средств государственной поддержки. раз выступает за нейтральный флаг, то пускай нанимает залы, оплачивает все расходы из своего личного кармана. с этого дня полнейший игнор этому спортсмену.
не поддерживаете ?
калибру! отношусь с пониманием! ибо в его мнении есть момент который абсолютно понятен!
дед , этот момент исключается сразу как только он уйдёт под флаг нейтральной страны : халявы в России не будет , поэтому не об этом речь.
как гражданин своей страны, он совершает подлый поступок. с этого дня полнейший игнор этому спортсмену.
Об этом .
дед законсервированный 23 января 2017 г. 21:47 отношусь с пониманием! ибо в его мнении есть момент который абсолютно понятен! ------ Ну, не знаю, не знаю...вроде раньше криком заходился, а сейчас весь такой понимающий!!!
калибру! что вас смущает? в том что Ек высказал свое мнение, или резкость энтого мнения? его полное право! как граждане нашей страны мы все абсолютно равны! ваше вот:"местные дровосеки из патриотической перхоти , имеющие только зачаточныепонимания понятия о патриотизме" мнение о своих гражданах чем лудше? так что ни о чем весь сыр бор!
дед , вас просили высказать своё отношение к сказанному ,поддерживаете вы или нет , вместо этого вы начали крутиться как вошь на гребешке,уходя от прямого ответа.Некрасиво.
балдакруту! да ладно! прямо криком? а на кого орал?
дед зарегистрированный 23 января 2017 г. 22:18 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений балдакруту! да ладно! прямо криком? а на кого орал? ---- Ту же несчастную посредственную клишину с.... пенсией своей мешал, на шубу сопел возмущённо, когда он за неё заступился! Нет?
поржал от души! "некрасиво"!!! дворянин ватнега жисти учит! миль пардон щаз вытрем! ха-ха!
балдакруту! злапамятный ты субъект! вполне я прав оказался! как воду глядел! все так как говорил и сбылось! ха-ха!
дед зарегистрированный 23 января 2017 г. 22:28 злапамятный ты субъект! вполне я прав оказался! как воду глядел! все так как говорил и сбылось! ха-ха! ---- Что у тебя сбылось, приспособленец?)) Чому ты фырчишь на Клишину и не фырчишь на Шарапову?))а?
Хахака , помноженная на ржаку - довольно примитивный способ выйти из дискуссии. Ну да,ладно,иного и не ожидал-это же не босе ботинки чистить. Через 25 минут амик закрывается на регламент. бай-бай.
балдакруту! вот энто и сбылось:" Российский бегун Андрей Дмитриев заявил, что в допинговой истории с прыгуньей в длину Дарьей Клишиной "не всё так чисто", "а вернее будет даже сказать, что всё очень нечисто"." будут ее колпашить и наши и ваши! чемпионат европы энто всеж соревнование сборных, а она под нейтралкой будет скакать! ха-ха!
дед зарегистрированный 23 января 2017 г. 22:55 вот энто и сбылось:" Российский бегун Андрей Дмитриев заявил, что в допинговой истории с прыгуньей в длину Дарьей Клишиной "не всё так чисто", "а вернее будет даже сказать, что всё очень нечисто". -------- Так ты уже определись победа это или нет?! Ведь раньше ор по всем каналам стоял - "врёёётииии!!!", а теперь "пачимувамможноанамнильзя" ...а "Российский бегун Андрей Дмитриев" он чистый или нет?