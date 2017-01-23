Понедельник, 23 Январь, 18:58

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,5
€ 63,94
Brent
$ 51,5
0°
Обь
39см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Уголовное дело Андрея Арестова
Новости

Сначала вникните в ситуацию: Клевцов ответил на критику Сергея Шубенкова

, ИА "Амител"
Некомпетентность и нейтральный флаг: Сергей Клевцов о том, почему заявка Шубенкова в IAAF – это не повод для скандала

Сергей Шубенков заявил о возможности выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Спортсмен выразил опасение, что это, вероятно, единственная возможность выступать на турнирах. Надо отметить, что заявку на участие в международных стартах в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) подали и другие легкоатлеты. Общественность разделилась на два лагеря: одни поддерживают Сергея, другие осуждают. Сергей Клевцов рассказал Amic.ru о своем отношении к сложившейся ситуации.

Найти выход

"Ситуация, в которой мы оказались, очень жесткая. И IAAF, и ВФЛА не знают, как себя повести, не знают, какие найти выходы из ситуации. Сейчас получилось, как будто Шуба (Сергей Шубенков – прим. ред.) сам подает заявку, чтобы под нейтральным флагом выступать. Ничего такого не было! Пришла форма из федерации легкой атлетики. Пришла типовая форма. Сергей ее заполнил и отправил в федерацию легкой атлетики. Как там они дальше будут решать с ИААФ – неизвестно", – объясняет тренер легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов.

Данная инициатива во многом исходила от российского комитета легкой атлетики.

Первый турнир, который интересен Шубенкову, – это чемпионат мира в Лондоне. Он пройдет в августе 2017 года. И неизвестно, будет ли Сергей Шубенков представлять на этих соревнованиях Россию. Более того, неизвестно, допустят ли его до ЧМ.

"До августа во всех стартах, в которых Шубенков, дай бог, будет принимать участие, он представляет сам себя. Там нет стран. Это индивидуальные соревнования, не командные. Но и по умолчанию понятно, какой спортсмен какую страну представляет", – добавляет Клевцов.

Такого же мнения придерживается вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. Он заявил, что Шубенков имеет полное право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. "Шубенков – топовый спортсмен. У нас нет равных ему. Мы никого не связываем. Если у него есть шанс поучаствовать – мы и так будем знать, что он россиянин. Если их ставят в такие условия, что можно участвовать только как нейтральный спортсмен, – мы будем только рады. Это будет признание того, что к Шубенкову никаких вопросов нет", – рассказал Мутко корреспонденту "Спортивного Экспресса".

Мнения разделились

По поводу решения Шубенкова высказалось все руководство российского спорта. Отношение к данной ситуации выразили Виталий Мутко, министр спорта РФ Павел Колобков, глава олимпийского комитета РФ Александр Жуков. Они поддерживают Шубенкова.

На "Спорт Экспрессе" опубликовали опрос на тему, правильно ли поступил Шубенков. Среди вариантов: "Он правильно сделал, что согласился быть нейтральным спортсменом", "Он должен был дождаться конца дисквалификации", "Ему стоило отказаться от такой идеи" и "Отношусь негативно, но Шубенкова понять могу".

На данный момент в опросе приняли участие около 30 тысяч человек. И почти половина выбрали вариант ответа "Он правильно сделал, что согласился быть нейтральным спортсменом". На втором месте ответ "Отношусь негативно, но Шубенкова понять могу".

Масло в огонь

Сыр-бор начался после публикации в "Спорт Экспрессе". Вышла новость под заголовком "Сергей Шубенков: "Меня это не красит, но я буду соревноваться как нейтральный атлет".

Масла в огонь подлил сам Шубенков, говорит Клевцов. "Вот эта его фраза "Меня это не красит" непонятная. Я ему сказал, что, мол, Сережа, что ты говоришь? Ты понимаешь, что в нашем обществе, падком на скандалы, польется на тебя куча грязи? Ты еще этот поток и увеличиваешь. Как не красит, у тебя выход какой-то есть?"

Также Клевцов добавляет, мол, можно подумать, что есть другой выход. "Можно, конечно, сказать: "Я не буду нигде выступать". Все хотят вот этого? Я не понимаю".


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.01.2017 17:30
CALIBR

Ты понимаешь, что в нашем обществе, падком на скандалы, польется на тебя куча грязи? +++++++++++++ местные дровосеки из патриотической перхоти , имеющие только зачаточныепонимания понятия о патриотизме, именно так и поступили.

0  0
23.01.2017 17:33
Ватнег

Этого ренегата нужно предать забвению, он теперь чужой.

0  0
23.01.2017 17:35
- гость -

Казимир поддерживает переход российских спортсменов под нейтральный флаг.

0  0
23.01.2017 17:38
CALIBR

17:35 Ты давай ,ещё и Клевцова предателем назови ,шестой номер из последнего прибежища негодяев

0  0
23.01.2017 17:42
- гость -

Забыли про него и всё, как он про флаг и Родину

0  0
23.01.2017 17:56
- гость -

CALIBR зарегистрированный 23 января 2017 г. 17:38 17:35 Ты давай ,ещё и Клевцова предателем назови ,шестой номер из последнего прибежища негодяев

Ох Казимир, ты уже на соседней ветке за Саакашвили впрегся,

0  0
23.01.2017 18:02
CALIBR

Слова не сказал за него - у тебя вокзал поехал,по-моему , а мешки остались. Под глазами.

0  0
23.01.2017 18:08
Алексеевич

В данной ситуации Сергею надо было сделать выбор. Он его сделал и поступил правильно. Кому выгоднее если он не будет выступать и побеждать на соревнованиях, уж точно не России! В своей области он один из лучших в мире, а его победы это и есть патриотизм!

0  0
23.01.2017 18:19
ckfdf

Думается что всё мировое спортивное чиновничество и большинство спортсменов, за исключением уж совсем тупых, понимаю что допинга в российском спорте не больше чем в любом другом. Тогда для чего это всё затеяно? Чтобы опустить авторитет России, в том числе чтобы российский гимн не играл на стадионах в честь победы наших спортсменов.Ну а мы "по умолчанию будем знать кто какую страну представляет". Ну а так понять можно всех - в детстве Плохиша, ведь ему так хотелось варенья и печенья, а другого способа получить их, кроме предательства, не было. Сейчас спортсменов, которых вырастила страна, но заработать бабла можно только предав её, потом чиновника, потерявшего в результате санкций доступ к зарубежной собственности, и принимающего решения в пользу противника.Так дойдём и до генералов, которые продадут армию. Оправдать можно всё.

0  0
23.01.2017 18:24
CALIBR

Скажи это российским хоккеистам,выступающим за чужие сборные - они тебе точно... или зубы посчитают или в генералы произведут. * песчаных карьеров.

0  0
23.01.2017 18:50
Алексеевич

Вик Уайлд, Виктор Ан это они принесли победу нашей сборной в общекомандном зачете на Олимпиаде в Сочи. И ведь на родине их не обвиняли в отсутствии патриотизма, предательстве, очевидно там это не востребовано...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
18:55
Как интересно провести вечер после работы и где побывать с 23 по 27 января? 0
18:47
ЦБ лишил лицензии еще два банка – "Сириус" и "Новацию" 0
18:32
Челси Клинтон заступилась за сына Трампа, не желавшего взять мать за руку 0
18:25
Безработный москвич ударил беременную женщину из-за парковки 0
18:13
Московская система ПРО зафиксировала за 2016 год более 10 пусков ракет 0
18:03
Без медведей и львов: в Москве запретят держать дома хищников 0
17:54
Вопрос о росте цен на проезд в трамваях не рассматриваем — Горэлектротранс 0
17:45
Стоп-кадр. "Неонового неба" около драмтеатра больше нет 0
17:34
Сотрудник прокуратуры Кировграда утихомирил шумевшую молодежь травматом 2
17:24
Сначала вникните в ситуацию: Клевцов ответил на критику Сергея Шубенкова 11
17:16
Часть дорог перекрыли в Алтайском крае из-за сильного ветра и снега 0
17:02
Водитель в Красноярске перегородил дорогу скорой помощи. Видео 0
16:48
Правда ли, что переписку в мессенджерах будут контролировать? 8
16:36
Актер погиб во время съемок перестрелки в австралийском баре 0
16:28
СКР проверит информацию о 49 погибших от холода в Хабаровске 0
16:15
Исторический универмаг "Сухов и сыновья" готовы продать за 1 рубль 2
16:04
Алтайские полицейские задержали банду, промышлявшую кражей элитных машин 4
15:52
Транспортные объезды и парковки: что поменяется в облике Барнаула? 3
15:38
Жительницу Новоалтайска осудили за кражу драгоценностей 0
15:24
"Я ваш директор": в Алтайском крае появился новый способ мошенничества 9
15:13
Вечером – дороже: на сколько в Барнауле хотят повысить проезд в трамваях? 42
15:03
Бензин АИ-95 начали продавать в Магадане по талонам 7
14:50
Выплаты вкладчикам барнаульского "Тальменка-банка" начнутся с 6 февраля 0
14:39
Как певица Пелагея назвала своего ребенка? 13
14:35
Елена Мизулина вышла из партии "Справедливая Россия" 5
14:23
Скорая помощь в Кемерово приехала к роженице через 3 часа после вызова 5
14:19
Доска позора: в Барнауле опубликован антирейтинг управляющих компаний 6
14:03
Соколов намекнул о скором возобновлении полетов в Египет 0
13:59
"Он всю ночь не спал": читатели Amic.ru исполнили мечту больного ребенка 0
13:51
Метели и ветер. Когда в Алтайском крае объявят штормпрогноз? 1
13:34
Что такое "зеленые щиты" вокруг городов и зачем их начнут создавать в Год экологии? 3
13:27
Лев в питомнике в Японии серьезно ранил двух человек 1
13:16
Барнаульский снег на полигоне ТБО будут принимать бесплатно 5
13:06
Александр Масляков не стал лишать Лигу "КВН-Алтай" официального статуса 1
12:50
Торнадо унес жизни 18 человек на юге США 4
12:32
СМИ: IPhone 8 сможет различать лица и жестикуляцию владельцев 9
12:23
Рубль между льдом и пламенем: что будет с курсом национальной валюты? 26
12:19
Барнаульцы приютили "беженку", укравшую у них 320 тысяч рублей 9
12:12
Первое заседание по делу Юрия Денисова перенесли 14
12:04
За что барнаульский "Тальменка-банк" лишили лицензии и что делать его вкладчикам? 32
11:50
Фотоподборка чудо-тварей из морских глубин Земли 5
11:36
19 многоэтажных домов взорвали в Китае за десять секунд. Видео 7
11:26
Что за игра "Исчезновение на 24 часа", в которую играют подростки? 26
11:13
Samsung назвал две причины возгораний Galaxy Note 7 2
11:01
Автобус и огромный грузовик не поделили дорогу в Барнауле. Фото 10
10:49
Нарушение прав граждан усмотрели в антитабачной концепции Минздрава 4
10:34
СМИ: Россия может победить армию Британии за день 70
10:28
"Университет" набрал три очка в матчах против челябинского "Торпедо" 0
10:15
Хакеры опубликовали в Twitter пост о ракетном ударе России по США 13
10:02
Проезд в барнаульских трамваях вновь может подорожать 74
09:44
Пользователи сети поразились роскошному коттеджу Стаса Михайлова 26
09:39
Центробанк отозвал лицензию у барнаульского "Тальменка-банка" 14
09:30
Жилой комплекс "Изумрудный" будет сдан в рекордные сроки 0
09:18
Мадонна заявила, что ее матерные слова о Трампе были вырваны из контекста 22
09:16
Митрополит Сергий освятил храм Иоанна Предтечи в Барнауле. Фото 1
09:00
"Сибирский Кубок 2017" по футболу прошел в Барнауле 3
08:55
21-летнюю девушку убили на Кубани из автомата Калашникова 13
08:41
Начало рабочей недели обернулось для барнаульцев серьезными пробками 11
08:30
Вся правда о сервисе доставки продуктовых корзин "Скатерть-Самобранка" 68
08:22
Где выгоднее и эффективнее разместить рекламу? 0
08:16
Восемь пожарных тушили частный жилой дом в Камне-на-Оби 0
08:00
Правила использования пиротехнических изделий 0
07:46
Мемориальную доску в честь Валерия Метелицы установят в Барнауле 1
07:24
Алтайский край за год сократил госдолг почти на четверть миллиарда рублей 2
07:04
Бизнес-центр "Мир" продают за 68,6 млн рублей в Барнауле. Фото 10
06:43
Американские студенты планируют сварить пиво на Луне 2
06:22
Пропавшую без вести бийчанку со шрамом на запястье ищут волонтеры 1
06:01
Дело Денисова: в Барнауле стартует процесс над бывшим вице-губернатором 1
05:07
Рабочая неделя начинается в Алтайском крае с плюсовой температуры и снега 0
01:04
Порошенко заявил, что отказ от Донбасса не приведет к миру 4
00:01
Саакашвили негодует из-за фотографий в кустах на инаугурации Трампа 87
23:01
Певица Пелагея родила дочь от хоккеиста Ивана Телегина 13
22:09
Глава Минтруда выступил за ограничение наличных расчетов в России 5
21:01
Вторая часть "Непутевых заметок" о Белокурихе вышла на Первом канале. Видео 0
20:35
Дмитрия Медведева оставили во главе "Единой России" 5
20:02
Стивен Болдуин попросил своего брата перестать пародировать Дональда Трампа 0
19:27
Мутко опроверг слухи о том, что глава ФИФА просил его не выдвигаться в РФС 0
19:03
Медведев призвал отказаться от иллюзий по поводу отмены санкций 11
18:35
Троллейбус полностью сгорел в Санкт-Петербурге 0
18:02
Эксперт: зарплата учителей понизилась в 52 регионах России 10
17:32
Барак Обама в первый день после ухода из Белого дома играл в гольф 4
17:01
Похолодание до -18 градусов надвигается на Алтай в ночь на 23 января 0
16:31
Подросток получил смертельное ранение в драке в Комсомольске-на-Амуре 4
16:02
ГИБДД Барнаула проверит, как перевозят пассажиров в автобусе 6
15:30
Около 80 человек отправлены на поиски 10-летнего мальчика на Кубани 0
15:04
Автобус сбил женщину с ребенком в Барнауле 4
14:31
Власти подтвердили данные о самоубийстве гендиретора ФНПЦ "Алтай" 14
14:06
Подписчиков Обамы в Twitter по ошибке добавили на страницу Трампа 5
13:38
Мадонна нецензурно выразилась в адрес Дональда Трампа 24
13:07
Две иномарки столкнулись на ул. Просторной около "Леруа Мерлен" в Барнауле 7
12:34
Автобус с подростками врезался в столб в Италии, есть погибшие 3
12:09
Около 450 алтайских студентов отправятся в "Снежный десант" 27 января 20
11:33
Мелания Трамп сделала первый пост в Twitter, как первая леди 15
11:08
Глава МИДа ФРГ считает, что Трамп положил конец миропорядку XX века 9
10:40
IBU закрыл дела о допинге в отношении почти всех российских биатлонистов 22
10:03
"Первый канал" покажет вторую часть "Непутевых заметок" об Алтайском крае 8
09:40
Рада зарегистрировала законопроект об исключительности украинского языка 36
09:11
Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Индии, есть погибшие 0
08:36
Очевидцы: иномарка влетела в трамвай в Барнауле. Фото 38
08:16
Пользователи соцсетей обсуждают лицо Мишель Обамы на инаугурации Трампа 25
07:34
Золото нации: Центробанк в 2016 году закупил 199 тонн драгоценного металла 8
07:03
Трехкомнатную квартиру продают в центре Барнаула за 11 млн рублей 12
06:32
Метели и гололед обещают в Алтайском крае 22 января 0
06:01
Оборот торговли и общепита упал в Алтайском крае по итогам 2016 года 29
23:18
Иркутская спортсменка в 20-градусный мороз сдвинула два вагона трамвая 10
22:17
Глава Минтруда заявил о снижении реальных пенсий в ближайшие три года 5
21:12
Очевидцы сообщили сразу о двух пожарах в разных местах в Барнауле 3
20:32
Шесть российских бомбардировщиков атаковали объекты ИГ в Сирии 11
19:55
Идею Трампа о ядерном разоружении прокомментировали в Кремле 1
19:28
Минздрав рассказал о снижении числа пьющих и курящих россиян 11
18:58
Новосибирский пенсионер умер во время рыбалки на Оби 2
18:27
Метель и гололедица ждут жителей Алтайского края 22 января 0
17:56
Песков прокомментировал возможность экстрадиции Сноудена 23
17:28
Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ 1
16:59
Пешехода сбила машина на переходе в Барнауле - очевидцы 1
16:27
Медведев подписал план поддержки экономики на 2017 год 7
15:57
Песков заявил, что организация встречи Путина и Трампа займет месяцы 32
15:27
Барнаулец переделал ВАЗ-2101 в вездеход. Фото 3
14:58
Белоруссия продлила действие новых тарифов на транзит российской нефти 0
14:29
США потребовали от Южной Кореи арестовать и выдать брата Пан Ги Муна 0
13:56
Как это было: первая речь Дональда Трампа в качестве президента США. Видео 40
13:27
Пассажирский самолет А329 экстренно сел во Владивостоке 1
12:53
Трамп с супругой станцевали на балу в честь инаугурации. Видео 6
12:26
Раздел об ЛГБТ-сообществе удалили с сайта Белого дома 34
11:52
Бездомный в Бийске ограбил мужчину, пустившего его переночевать 3
11:24
Правительство на 15 лет сохранило Бийску статус наукограда 5
10:53
Трамп частично приостановил выполнение реформы здравоохранения Obamacare 10
10:24
Московские полицейские застрелили угрожавшего взорвать гранату мужчину 1
09:52
Белый дом подтвердил выход США из Транстихоокеанского партнерства 34
09:23
Барнаульский таксист украл у спящего пассажира телефон - МВД 17
08:56
Трамп подписал первые президентские указы 25
08:26
Более 200 человек задержали в Вашингтоне за беспорядки во время инаугурации 23
07:33
Как это было: вспоминаем, каким был предновогодний Барнаул. Видео 0
07:04
Коттедж с дубовыми лестницами продают Барнауле за 17,8 млн руб. Фото 24
06:32
Он непредсказуем: главные политические предпочтения нового президента США 41
06:01
Ремонт барнаульских дорог будут контролировать федеральные власти 2
05:06
Потепление до нуля градусов обещают в Алтайском крае 21 января 0
01:09
Ученые выяснили, из-за чего на Земле появилась любовь 3
00:11
Нужен мальчик: как вес отца влияет на пол будущего ребенка? 10

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.