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Безработный житель Москвы ударил 31-летнюю женщину во время спора на парковке, сообщает газета "Известия".

Как пишет издание, заявление в полицию поступило от 31-летней женщины, которая пояснила, что конфликт произошел из-за того, что она, по мнению мужчины, неправильно припарковала автомобиль.

Когда пострадавшая пыталась возразить, мужчина ударил ее. Инцидент произошел в центре столицы на улице Фридриха Энгельса. Обвиняемый в побоях сейчас находится под подпиской о невыезде.

