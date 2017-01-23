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Рабочие снимают новогоднее освещение у драмтеатра

Рабочие словно собирают из невода пойманных рыб. Если серьезно, то все, кто не успел сделать селфи на фоне неонового неба на площади Сахарова, приходите в следующем году.