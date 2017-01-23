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Движение ограничено для всех видов транспорта на участках дорог К-03 и К21 из-за сильного ветра и обильного снега. Об этом сообщает "Алтайавтодор".

Речь идет об участке трассы К-03 Змеиногорск – Рубцовск (на участке дороги от Змеиногорска до Рубцовска, 71 км) с 16:00 понедельника, 23 января. Сейчас там работают три единицы дорожной техники. Также движение ограничено на участке трассы К-21 Рубцовск – Угловское – Михайловское (в границах Рубцовского района, 47 км) также с 16.00. В настоящее время там работают три единицы дорожной техники.

Такая мера предпринята, чтобы избежать ДТП на трассе.