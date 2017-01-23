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Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы за минувший год зафиксировала свыше 10 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве также сообщили, что в 2016 году боевые расчеты соединения противоракетной обороны войск ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению и наведению противоракет.

Также в Минобороны уточнили, что расчеты радиолокационной станции "Дон-2Н" выполнили контрольные проводки около 250 космических объектов. Из них более восьми десятков классифицировались как особо важные.

Отметим, РЛС "Дон-2Н" являет собой наиболее сложное и значимое звено российской системы противоракетной обороны.