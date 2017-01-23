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Восемь пешеходов оказались под колесами автомобилей в Барнауле в минувшие выходные, 21 и 22 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, всего Госавтоинспекция зарегистрировала десять аварий, из них восемь наездов на пешеходов, четыре произошли на пешеходных переходах.

Две аварии произошли в субботу, 21 января. Первая случилась на пешеходном переходе, расположенном на улице Воровского, вторая – на улице Антона Петрова.

В воскресенье, 22 января, произошло еще две аварии: одна на пешеходном переходе на проспекте Красноармейском, вторая – также на "зебре" на этой же улице.