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Пользователи популярного форума NeoGAF составили свой ТОП лучших игр 2016 года. Как пишет "Лента.ру", всего участие в опросе, который проходил с 24 декабря по 21 января, приняли более двух тысяч человек.

В итоге лучшей игрой был признан эксклюзив для PlayStation 4 "Uncharted 4: Путь вора". На втором месте, по мнению геймеров, прочно обосновался шутер DOOM. В тройке призеров – Overwatch.

Также в числе лучших геймеры назвали Dark Souls III, Titanfall 2, Ratchet & Clank и "Ведьмак 3: Дикая Охота — Кровь и вино". Dishonored 2, по мнению игроков, достойна лишь 15-го места, а Battlefield 1 — 18-го.