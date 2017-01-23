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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о повышении пенсий для неработающих пенсионеров. Об этом сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Как пишет издание, страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4% (по уровню инфляции за прошлый год). Отметим, что в этом году в России будут индексировать пенсии по прежней схеме.

Таким образом, пенсии будут повышены для 31 миллиона 430 тысяч неработающих пенсионеров. На это уйдет примерно 230 миллиардов рублей.

Как сообщается, в настоящий момент средняя пенсия составляет 13 тысяч 620 рублей.