Фото: Константин Устинков

Больше 40 автомобилей оказались в снежном плену на алтайской трассе в понедельник, 23 января, сообщил ИА "Амител" читатель, который оказался на месте происшествия.

"На трассе Поспелиха – Курья в снежном плену из-за ДТП заблокированы более 40 автомобилей. После звонка в МЧС была направлена на помощь дорожная техника. Стоим уже два часа", – пишет очевидец.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в 16.00 в Алтайском крае были перекрыты некоторые участки трасс. Это связано с непогодой, которая царит в регионе. В частности, с сильным ветром и обильным снегом.